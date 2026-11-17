WhatsApp dejará de estar disponible para algunos celulares a partir de este mes, pues la empresa de mensajería anunció que tendrán algunos cambios que no llegarán a algunos dispositivos móviles.

Los nuevos ajustes de WhatsApp requieren que el software de los teléfonos celulares cumplan con algunos requisitos para poder continuar en funcionamiento, por lo que aquellos dispositivos que no puedan actualizar la última versión disponible para Android y iOS, dejarán de poder utilizar la aplicaciópn.

Aquellos celulares que no cuenten con al menos la versión 6.0 de Android ya no podrán utilizar WhatssApp, mientras que los celulares de Apple que no cuenten con iOS 15.5 ya no podrán tener esta mensajería.

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Modelos de Samsung y Apple perderán acceso a WhatsApp

Los modelos de Samsung que perderán acceso a WhatsApp son:

Galaxy Core

Galaxy J2

Galaxy Note 2

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Trend

Galaxy Trend Lite

Mientras que los iPhone que perderán acceso a WhatsApp son:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

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Si necesitas orientación comunícate a nuestra Línea de Seguridad y… pic.twitter.com/oiHdvi6sD5 — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) November 15, 2026

Esto significa que si alguno de tus celulares es de los modelos mencionados anteriormente entonces no podrás contar con las nuevas actualizaciones que tendrá WhatsApp, y tampoco podrás acceder a la aplicación ni utilizarla.

Además de Samsung, los dispositivos con sistema operativo Android de otras marcas que tampoco tendrán acceso a WhatsApp son:

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de primera generación, y Motorola Droid Razr HD.

Sony: Xperia Z y Xperia SP.

Huawei : Ascend Mate, Ascend D2, y Ascend G740.

LG: G2 Mini, Lucid 2, Nexus 4, Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, y Optimus F7.

Si tienes alguna duda sobre si tu celular será uno de los que no podrán acceder a WhatsApp próximamente puedes revisar los ajustes de tu dispositivo, en donde puedes ingresar a la información del software para conocer la versión del sistema operativo que tiene.

En caso de no poder actualizar la versión a un Android 6.0, o a un iOS 15.5, entonces deberás trasladar toda la información de tu cuenta de WhatsApp a otro dispositivo, o bien, hacer una copia de seguridad para no perder toda tu información.

#AlertaCibernética l La #PolicíaCibernética alerta de una nueva modalidad de estafa en #WhatsApp mediante fotografías de visualización única. Tras abrir la imagen, los delincuentes aseguran que fue enviada por error o acusan a la víctima de ver contenido privado para amenazarla… pic.twitter.com/M8kNgNtT5o — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 24, 2026

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