WhatsApp dejará de estar disponible para algunos celulares a partir de este mes, pues la empresa de mensajería anunció que tendrán algunos cambios que no llegarán a algunos dispositivos móviles.
Los nuevos ajustes de WhatsApp requieren que el software de los teléfonos celulares cumplan con algunos requisitos para poder continuar en funcionamiento, por lo que aquellos dispositivos que no puedan actualizar la última versión disponible para Android y iOS, dejarán de poder utilizar la aplicaciópn.
Aquellos celulares que no cuenten con al menos la versión 6.0 de Android ya no podrán utilizar WhatssApp, mientras que los celulares de Apple que no cuenten con iOS 15.5 ya no podrán tener esta mensajería.
Joven de 19 años que muere por ataque de tigre: Grababan VIDEO para TikTok
Modelos de Samsung y Apple perderán acceso a WhatsApp
Los modelos de Samsung que perderán acceso a WhatsApp son:
- Galaxy Core
- Galaxy J2
- Galaxy Note 2
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Trend
- Galaxy Trend Lite
Mientras que los iPhone que perderán acceso a WhatsApp son:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Esto significa que si alguno de tus celulares es de los modelos mencionados anteriormente entonces no podrás contar con las nuevas actualizaciones que tendrá WhatsApp, y tampoco podrás acceder a la aplicación ni utilizarla.
Además de Samsung, los dispositivos con sistema operativo Android de otras marcas que tampoco tendrán acceso a WhatsApp son:
- Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de primera generación, y Motorola Droid Razr HD.
- Sony: Xperia Z y Xperia SP.
- Huawei: Ascend Mate, Ascend D2, y Ascend G740.
- LG: G2 Mini, Lucid 2, Nexus 4, Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, y Optimus F7.
Si tienes alguna duda sobre si tu celular será uno de los que no podrán acceder a WhatsApp próximamente puedes revisar los ajustes de tu dispositivo, en donde puedes ingresar a la información del software para conocer la versión del sistema operativo que tiene.
En caso de no poder actualizar la versión a un Android 6.0, o a un iOS 15.5, entonces deberás trasladar toda la información de tu cuenta de WhatsApp a otro dispositivo, o bien, hacer una copia de seguridad para no perder toda tu información.
También te puede interesar:
- Apple presenta su primera MacBook con pantalla táctil
- Galaxy Unpacked: Samsung revela el Z Fold 8 Ultra, Fold 8 y Flip 8
- Regulación de celulares en planteles escolares fortalece la atención y fomenta la lectura: Mario Delgado
- Activan una alerta de emergencia nacional en EU ¿Tiene que ver con el apagón?
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.