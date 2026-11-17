Televisión y radio de EU interrumpen transmisiones por prueba nacional de FEMA

La programación de televisión y radio en Estados Unidos fue interrumpida este martes 17 de noviembre por una alerta nacional activada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), como parte de una prueba del Sistema de Alertas de Emergencia (EAS).

El ejercicio, realizado en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), estaba programado para las 14:20 horas del Este de Estados Unidos, equivalente a las 13:20 horas del centro de México.

Durante la prueba, las televisoras, estaciones de radio y proveedores de televisión por cable y satélite transmitieron un mensaje acompañado de tonos de alerta para informar que se trataba de un simulacro y que la población no debía realizar ninguna acción.

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La interrupción tuvo una duración aproximada de un minuto, después del cual los servicios retomaron su programación habitual.

🔴 #AHORA | FEMA activa una alerta de emergencia nacional que comienza a interrumpir las transmisiones de televisión y radio en todo Estados Unidos. La prueba ya estaba pautada para hoy. pic.twitter.com/mRu7SKZZZg — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 17, 2026

¿El apagón de radio y televisión está relacionado con el otro apagón anunciado?

La prueba nacional coordinada por FEMA no debe confundirse con el apagón masivo mencionado en otros anuncios sobre posibles interrupciones de servicios en Estados Unidos.

El ejercicio del 17 de noviembre corresponde exclusivamente a una prueba del Sistema de Alertas de Emergencia y consiste en interrumpir temporalmente las señales de radio y televisión.

No implica un corte del suministro eléctrico ni está relacionado con una suspensión general de servicios.

¿Qué decía la alerta nacional de FEMA?

El mensaje transmitido identificó el ejercicio como una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia, emitida por FEMA y dirigida a la población de Estados Unidos.

El aviso señaló que se trataba únicamente de un simulacro y que no era necesario tomar medidas ante la notificación.

De acuerdo con la FCC, el mensaje fue preparado para difundirse en inglés y español, aunque su presentación podía variar dependiendo de las características y capacidades técnicas de cada estación.

La prueba contempló a radiodifusoras, televisoras, sistemas de cable, proveedores de televisión y radio satelital, así como servicios de video por cable.

¿La alerta también llegó a los teléfonos celulares?

A diferencia del ejercicio nacional realizado en octubre de 2023, la prueba de este martes no incluyó el envío de notificaciones inalámbricas de emergencia (Wireless Emergency Alerts) a teléfonos celulares.

En esta ocasión, FEMA concentró el simulacro en el Sistema de Alertas de Emergencia, que utiliza las redes de radio y televisión para distribuir información oficial ante situaciones que representan un riesgo para la población.

Por ello, los usuarios no debían esperar que sus dispositivos móviles recibieran una notificación como parte de este ejercicio.

Así fue la prueba de emergencia de FEMA En 🇺🇸



“Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que cubre los Estados Unidos de las 2:20 a las 2:40 p.m. hora del Este. Esto es solo una prueba”… — Alerta Mundial (@AlertaMundiall) November 17, 2026

¿Por qué FEMA realizó una prueba nacional?

FEMA está obligada por ley a realizar pruebas nacionales de sus sistemas de alertamiento al menos una vez cada tres años.

Estos ejercicios permiten comprobar que la infraestructura de comunicación funcione correctamente y que las autoridades puedan distribuir mensajes de advertencia ante emergencias reales, como desastres naturales o amenazas a la seguridad pública.

El Sistema de Alertas de Emergencia también permite que el presidente de Estados Unidos se dirija a la población durante una emergencia nacional.

La agencia explicó que estas pruebas ayudan a detectar posibles fallas técnicas y operativas antes de que el sistema sea necesario para difundir información urgente.

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MSL