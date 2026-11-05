¿Apagón masivo afectará también a México? Esto han anunciado las autoridades sobre el apagón mundial

El 17 de noviembre se tiene programado un apagón masivo, y debido a las teorías que se han desatado a nivel internacional sobre posibles catástrofes e incluso la tercera guerra mundial, las personas se han preguntado si este también se registrará en México.

El apagón masivo es un elemento que se suma a las teorías desatadas por las mochilas de emergencia que varios gobiernos alrededor del mundo han recomendado a sus ciudadanos realizar para prevenirse.

Pese a que en México las autoridades de Protección Civil han aseverado que estas recomendaciones se emiten de manera periódica para que las personas del país comiencen a desarrollar una mayor cultura de prevención, las teorías sobre la posible relación con otros eventos mundiales continúan.

¿Ya cuentas con tu #MochilaDeVida? Recuerda que debe contener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo.

👉 Aquí te decimos cómo prepararla.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/s7c3TD19K5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2026

Además, estas teorías comenzaron a reforzarse luego de que se comenzara a viralizar un fragmento de la caricatura Los Simpson, en la que mencionan un gran apagón que se registró el 17 de noviembre y casi destruye la ciudad.

Los internautas aseguran que Los Simpson han funcionado como videntes en distintos puntos de la historia moderna, pues situaciones que han externado en sus capítulos sí han ocurrido en la vida real después de algunos años, o han tenido grandes similitudes.

‼️Simpsons predicts ‘Great Blackout’ will happen on 17th November. Watch last 15 seconds.

Note: Episode from “It’s a Blunderful Life”It first aired on Fox on November 19, 2023@ankitatIIMA @sanjeevsanyal @aravind pic.twitter.com/gXujq1YZXi — SKP 🤖 (@lambdabeta2025) November 1, 2026

¿Apagón masivo afectará también a México?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó que el apagón masivo que realizarán en colaboración con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) será a nivel nacional; es decir, únicamente en Estados Unidos.

Este apagón masivo realmente será una suspensión en el servicio de radio y televisión en Estados Unidos, pues se realizará un simulacro del funcionamiento de las alertas nacionales.

Se pretende probar que el presidente tiene la posibilidad de comunicarse con las personas que se encuentran en Estados Unidos por un periodo de al menos diez minutos en caso de que exista alguna emergencia nacional.

REMINDER: On Tuesday, November 17, 2026, around 2:20 p.m. ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS).



The test will air on radio and TV only and will not be sent to mobile phones. No action is needed from the public. pic.twitter.com/38IOVhIwn1 — FEMA (@fema) October 28, 2026

Además, después del apagón de radio y televisión, que se realizará el martes 17 de noviembre a las 14:20 horas, se analizarán las ventanas de oportunidad que se tengan para asegurar que las señales de alerta se emitirán de manera óptima cuando sea necesario.

Por tanto, en México no se ha emitido alguna información sobre algún apagón masivo a nivel nacional, y tampoco se ha informado sobre algún posible apagón simultáneo a nivel internacional.

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