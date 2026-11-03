¿Dónde fueron los ataques de Estados Unidos a Irán?

Las explosiones registradas en territorio iraní volvieron a colocar al país en el centro de la tensión internacional. A un día de las elecciones intermedias de Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses realizaron una nueva operación militar que Washington describió como defensiva, mientras desde Irán se reportaron detonaciones en zonas estratégicas cercanas a una de las principales rutas marítimas del mundo.

El ataque ocurrió en medio de un conflicto que se ha prolongado durante meses y de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo entre ambos países.

Aunque las autoridades estadounidenses señalaron que la ofensiva tuvo un objetivo limitado, las primeras versiones sobre los puntos afectados apuntaron a instalaciones vinculadas con las capacidades militares de Irán.

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Un combatiente del gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudí, dispara un arma contra los hutíes en imagen de archivo ı Foto: Reuters

¿Qué lugares de Irán fueron atacados por Estados Unidos?

Los ataques del lunes 2 de noviembre se concentraron en la isla de Qeshm, ubicada en el golfo Pérsico y frente al estrecho de Ormuz. De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales, la operación tuvo como objetivo posiciones iraníes relacionadas con el lanzamiento de misiles tierra-aire que, según Washington, representaban una amenaza para sus activos militares.

La isla de Qeshm tiene importancia estratégica debido a su ubicación y a la presencia de instalaciones navales y militares iraníes. Desde este punto, Irán mantiene capacidad de vigilancia sobre el tránsito marítimo que cruza el estrecho de Ormuz, una vía esencial para el comercio energético mundial.

Por su parte, medios iraníes reportaron explosiones en Qeshm y en la isla de Hengam, además de detonaciones en las inmediaciones de Bandar Abbas, ciudad portuaria situada en la costa iraní. Sin embargo, los reportes iniciales no detallaron de manera independiente el alcance de los daños ni confirmaron todas las ubicaciones señaladas.

El gobierno estadounidense calificó la operación como una acción defensiva y limitada. No obstante, el episodio ocurre mientras Washington mantiene un bloqueo naval y continúan las negociaciones para intentar reducir las hostilidades.

Una lancha motora pasa junto a un buque de carga anclado en Ormuz, en imagen de archivo ı Foto: AP

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