Elecciones intermedias de Estados Unidos 2026: Sigue lo más relevante AL MOMENTO

Elecciones de medio término de Estados Unidos 2026: Sigue lo más relevante AL MOMENTO de jornada electoral que podría cambiar rumbo de administración Trump.

Estados Unidos celebra elecciones intermedias este “supermartes” 3 de noviembre, una jornada electoral clave para la segunda administración del presidente Donald Trump, pues se renovará la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores.

Los resultados de la jornada electoral son decisivos para trazar el rumbo de los dos años que restan de la administración Trump. Una “marea azul”, es decir, mayoría de triunfos demócratas, podrían limitar la actuación del Ejecutivo. Así se desarrollan las elecciones de medio término.

09:30 hrs. Sheinbaum asegura que México respetará cualquier resultado de elecciones de EU

Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México respetará cualquier resultado de la elección en Estados Unidos.

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No obstante, la presidenta aseguró que no corresponde al Gobierno de México “opinar el día de hoy”.

🇲🇽 La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México respetará cualquiera que sea el resultado de las elecciones intermedias de Estados Unidos.https://t.co/MS4AU05heF — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 3, 2026

08:00 hrs. Trump asegura que “los resultados serán mejores de lo que se piensa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue entrevistado por Fox News la mañana de este martes, en medio del arranque de las midterms.

“Creo que los resultados van a ser mejores de lo que piensas”, dijo el presidente a la entrevistadora.

Trump on the midterms:



The results are gonna be better than you think. pic.twitter.com/FR0m7hzVoU — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

07:30 hrs. Trump publica listas de candidatos “palomeados” en cada estado

A través de su red social Truth, el presidente Donald Trump está publicando listas de los candidatos aprobados por su administración, por quienes está pidiendo su voto.

04:00 hrs. Abren primeras casillas para midterms en EU

Las primeras casillas para las elecciones intermedias de Estados Unidos abrieron en Vermont en punto de las 05:00 horas (horario del ET), es decir, a las 04:00 horas en horario del Centro de México.

Progresivamente fueron abriendo más centros de votación en otros estados, entre las 5:00 y las 08:00 horas en horario del centro de México.

Los últimos horarios de apertura serán a las 10:00 horas (CDMX), en Alaska y Washington, y a las 11:00 horas (ídem) en Hawái.

EU celebra elecciones intermedias este ‘supermartes’: “Las más importantes de nuestra vida”, dice Trump

Estados Unidos celebra elecciones de medio término o midterms este martes 3 de noviembre, las cuales, como indica su nombre, se llevan a cabo a la mitad del mandato presidencial y permiten medir la eficiencia de la administración, así como reconfigurar el mapa político del país.

En las elecciones de este martes se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y 51 escaños del Senado, además de que 36 estados eligen gobernador y se votan otros cargos locales.

Fotografía de archivo de una jornada electoral en Estados Unidos.

El Partido Demócrata y el Repúblicano se juegan el control del Congreso, lo que les permitirá aprobar o frenar iniciativas clave de la segunda administración Trump .

Así, para buscar una mayoría y ganar el control en cada cámara del Congreso, los partidos necesitan ganar al menos 218 escaños en la Cámara de Representantes y 50 +1 en el Senado.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

El Partido Republicano, al cual pertenece Donald Trump, necesita conservar sus 218 escaños en la Cámara de Representantes, mientras que, el Demócrata, necesita una ganancia neta de 4 a 5 escaños para arrebatar el control de la Cámara baja.

En tanto, en el Senado, los republicanos tienen mayoría, y pueden permitirse perder hasta tres escaños y mantener su ventaja. Mientras que los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para arrebatar el control de esta cámara.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ı Foto: Reuters

Al respecto, Trump se refirió el lunes a esta elección como “probablemente la más importante de nuestra vida” , pues, aseguró, sus rivales demócratas presentaron a “los peores candidatos” en su historia, por lo que urgió a los simpatizantes republicanos a defender su mayoría en el Congreso y en los estados del país.

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