Elecciones Estados Unidos 2026: ¿Qué dicen las encuestas?

Esto dicen las encuestas un día antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026.

En uno de los días más importantes en lo que va de la segunda administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se celebrarán las elecciones de medio término el 3 de noviembre, lo cual permitirá medir la aprobación de la gestión republicana y balancear el mapa político en el país. Pero ¿qué dicen las encuestas?

En la elección del 3 de noviembre no se elige presidente, por lo que puede ser considerada de menor relevancia que los comicios del 2024. No obstante, estas elecciones, conocidas como midterm o “de medio término”, definirán cómo actuarán Donald Trump y el Ejecutivo en los dos años que le restan en la Casa Blanca.

Elecciones intermedias, o de mitad de mandato, son este 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Mayor presencia del Partido Demócrata, rival de Trump, en el Congreso, Senado y estados clave, podrían debilitar al gobernante Partido Republicano y limitar a Trump. Por lo anterior, los triunfos Demócrata y Republicano serán clave.

¿Marea azul o continuidad roja? Esto dicen las encuestas de elecciones de medio término de EU 2026

Encuestas recuperadas por diversas fuentes ofrecen un panorama de qué se espera en las elecciones de medio término de Estados Unidos de 2026.

Así, de acuerdo con ejercicios recuperados por diarios como CNN y Statesman Journal, el escenario más probable en las midterms del 3 de noviembre es una “marea azul”, es decir, triunfos Demócratas en Congreso, Senado y algunos estados.

Aspecto del Senado de EU. ı Foto: larazondemexico

No obstante, se remarca que en algunos estados clave la diferencia es estrecha, por lo que no se descarta un triunfo republicano.

Particularmente, estos son los resultados que arrojan las encuestas (R para Republicano y D para Demócrata):

Texas, Senado : James Talarico (D) lidera a Ken Paxton (R) 50%–43% entre votantes probables

Míchigan, Senado : Abdul El-Sayed (D) aventaja a Mike Rogers (R) 53%–42%.

Maine, Senado : Troy Jackson (D) va arriba de Susan Collins (R) 51%–45%.

Ohio, Senado : Sherrod Brown (D) lidera a Jon Husted (R) 49%–44%

Kansas, Senado : Adam Hamilton (D) supera a Roger Marshall 49%–44%

Alaska, Senado : Mary Peltola (D) encabeza a Dan Sullivan (R) 48%–46%.

Iowa, Senado : Josh Turek (D) va 48% contra 47% de Ashley Hinson (R), un empate técnico.

Promedios de encuestas al 2 de noviembre: los demócratas aparecen adelante en Alaska (+1.6), Iowa (+0.4), Kansas (+1.8), Maine (+2.8), Míchigan (+3.6) y Minnesota (+4.5) en las carreras por el Senado.

Florida, gobernador : Byron Donalds (R) tiene una ventaja mínima de un punto sobre David Jolly (D), 47%–46%, según una encuesta publicada el 2 de noviembre.

Nueva Hampshire, Senado: Chris Pappas (D) lidera a John Sununu (R) 51%–45% en la última encuesta disponible.

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