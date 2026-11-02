Casa Blanca traza ruta para decidir sin el Congreso si hay avance demócrata

Trump prepara su gobierno para una agenda demócrata y recurrirá al veto

La Casa Blanca prepara una estrategia para mantener su agenda política si los demócratas recuperan el control del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El plan contempla utilizar facultades presidenciales para impulsar decisiones sin autorización de los legisladores y preparar a los funcionarios ante posibles investigaciones de la oposición.

Desde abril, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, y el director de presupuesto, Russell Vought, trabajan con la Oficina del Asesor Jurídico para identificar medidas que el mandatario estadounidense, Donald Trump, pueda aplicar por cuenta propia en inmigración, comercio, vivienda y gasto federal, de acuerdo con un funcionario y dos personas familiarizadas con las conversaciones, quienes hablaron bajo anonimato a Reuters.

Por su parte, el asesor jurídico de la presidencia, Will Scharf, también revisa los límites legales de las facultades presidenciales y las posibles defensas ante impugnaciones judiciales.

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La policía escolta a una manifestante mientras Donald Trump pronuncia un discurso de campaña en Dubuque, Iowa, ayer. ı Foto: AP

El Tip: el gobierno impulsará su agenda comercial de aranceles para proteger a trabajadores de ser “estafados”.

El magnate reconoció que, si pierde las mayorías legislativas, recurrirá al veto para frenar las propuestas demócratas antes de buscar acuerdos.

“Supongo que me convertiré en el señor veto”, declaró al podcast Pod Force One, del New York Post. También anticipó que, después de uno o dos meses de bloquear iniciativas, podría negociar con sus adversarios.

Sin aval legislativo. Entre las opciones que analiza la administración figuran nuevos aranceles a las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas, restricciones a las visas para estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales, así como medidas para reducir los costos de vivienda y construcción.

Los demócratas desean aprobar leyes para anular muchos de los aranceles y los estatutos más arcaicos que los respaldan, pero cualquier avance se topará con el poder de veto delmandatario republicano.

Russell Vought también estudia cómo utilizar los recursos que el Congreso ya autorizó y modificar las reglas sobre subvenciones federales para dar mayor influencia a funcionarios designados políticamente en la distribución del dinero público.

36 Gubernaturas estatales se disputarán el martes

Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes y otros cuatro en el Senado para revertir las actuales mayorías republicanas, de 218 contra 214 y de 53 contra 47, respectivamente. Las encuestas citadas por Reuters muestran a la oposición en una posición favorable para recuperar la Cámara Baja, mientras la disputa por el Senado permanece abierta.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, rechazó la posibilidad de una derrota republicana y aseguró que la administración trabajará para asegurar las fronteras, restablecer el orden y reducir los gastos de los estadounidenses.

Desde su regreso al poder, en enero de 2025, Trump ha utilizado órdenes ejecutivas para imponer aranceles, endurecer las medidas migratorias, reducir el personal federal y avanzar en sus objetivos de política exterior, incluida la guerra contra Irán. Una de las principales excepciones fue el paquete de recortes fiscales y de gasto público, aprobado por el Congreso republicano y promulgado en julio de 2025.

Nathan Gonzales, editor de Inside Elections, señaló que el presidente republicano ha recurrido al poder ejecutivo para avanzar en sus objetivos y que esa estrategia continuará si los demócratas obtienen el control legislativo.

435 Integrantes de la Cámara de Representantes serán elegidos

Frenar nombramientos. Si la oposición consigue la mayoría en el Senado, podrá bloquear las propuestas del magnate para ocupar cargos judiciales y puestos dentro del Poder Ejecutivo, incluidos posibles nombramientos para la Corte Suprema.

“Preveo que se mostrarán muy reacios a aprobar cualquiera de los nombramientos del presidente”, advirtió Andrew Busch, profesor de políticas públicas de la Universidad de Tennessee.

Los demócratas también podrían rechazar las iniciativas presidenciales, aunque Donald Trump conservaría el veto y la oposición difícilmente tendría los votos para anularlo.

Los tribunales podrían detener las medidas que excedan las atribuciones del mandatario. Por ello, la Casa Blanca prevé solicitar opiniones al Departamento de Justicia sobre las decisiones que Trump puede tomar unilateralmente y cómo defenderlas ante posibles demandas.

La oposición también contempla organizar audiencias, emitir citaciones y solicitar documentos para investigar si el presidente utilizó su cargo para favorecer sus intereses, aliados o donantes.

Ante esa posibilidad, los abogados de la Casa Blanca preparan a los funcionarios para responder a las investigaciones y les recomiendan cuidar la información que dejan por escrito. Además, solicitaron una opinión jurídica para que el mandatario pueda invocar el privilegio ejecutivo y proteger las comunicaciones con sus asesores privados.

ÚLTIMAS PARADAS. Mientras sus colaboradores preparan ese escenario, el magnate realizó actos electorales en Iowa y Kansas para respaldar a candidatos republicanos que enfrentan unas contiendas competidas.

La campaña republicana enfrenta el descontento por el costo de la vida y el encarecimiento de los combustibles, problemas relacionados en parte con la guerra contra Irán. Las visitas formaron parte de una campaña de 28 mítines en 31 días.

Acusan desaparición de candidato de Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Daniel J. Sullivan Jr., candidato independiente al Senado por Alaska, está desaparecido, en medio de una investigación sobre el supuesto reclutamiento de aspirantes para restar votos al republicano Dan S. Sullivan.

“¡El falso Daniel J. Sullivan Jr. ha desaparecido! Nadie puede encontrarlo, ni siquiera las fuerzas del orden. Sabe que ha cometido un delito”, escribió el magnate en Truth Social.

El senador republicano Dan Sullivan en Big Lake, Alaska, ayer. ı Foto: Especial

La controversia surgió por la presencia de dos candidatos con nombres casi idénticos en la boleta: el senador republicano Dan S. Sullivan y el aspirante independiente Daniel J. Sullivan Jr.

El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, anunció una investigación para determinar si la campaña de la demócrata Mary Peltola incurrió en irregularidades al supuestamente buscar candidatos con nombres similares para restar votos a su rival.

La indagatoria comenzó después de que The New York Times publicara presuntos mensajes entre integrantes del equipo de Mary Peltola sobre el reclutamiento de personas con el nombre del senador. Según el diario, localizaron a Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado que participó en las primarias republicanas y consiguió aparecer como independiente en la boleta. Asimismo, Donald Trump también acusó al abogado Marc Elias y al activista Norm Eisen, y pidió excluir a Mary Peltola de las elecciones del 3 de noviembre, cuyo resultado podría definir el control del Senado.

El equipo de la demócrata negó cualquier irregularidad y rechazó que sus integrantes o asesores participaran en el reclutamiento de Daniel J. Sullivan Jr.

El domingo el senador Dan S. Sullivan declaró a CNN que creía que la presencia del segundo Sullivan en la papeleta electoral afectaría a las elecciones del martes.

Redacción

Haley Stevens respalda a republicano en Michigan

La congresista demócrata Haley Stevens anunció ayer su apoyo al republicano Mike Rogers, candidato al Senado por el estado de Michigan, dos días antes de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. La decisión representa un cambio de postura, pues después de perder las primarias demócratas frente a Abdul El-Sayed había expresado su respaldo al ganador.

“Voy a votar por Mike Rogers para el Senado de Estados Unidos”, declaró Haley Stevens en un video difundido en redes sociales. Explicó que el candidato Abdul El-Sayed le comunicó que ya no era bienvenida en su campaña y que debía mantenerse al margen, por lo que decidió apoyar a su rival.

La legisladora apareció junto a Mike Rogers durante un servicio religioso en una iglesia de Detroit. También afirmó que sigue siendo una demócrata orgullosa, pero que no puede respaldar lo que considera una campaña basada en el odio.

La representante Haley Stevens, demócrata por Michigan, ayer. ı Foto: Especial

El distanciamiento entre Haley Stevens y Abdul El-Sayed se agravó por sus diferencias sobre Israel.

La congresista exigió al candidato demócrata que rechazara un anuncio de un grupo externo que relacionaba el apoyo militar de Estados Unidos a Israel con el aumento de los precios de los alimentos. Abdul El-Sayed aclaró que su campaña no produjo el material y que tampoco estaba de acuerdo con su contenido.

Tras el anuncio, el presidente Donald Trump elogió a Haley Stevens y calificó su decisión como una muestra de lealtad. Dirigentes demócratas, en cambio, condenaron el respaldo a Mike Rogers. Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reiteró su apoyo a Abdul El-Sayed.

El candidato demócrata restó importancia al anuncio y afirmó que su atención está en los problemas de los habitantes de Michigan, como el costo de vida, los alimentos y la calidad del aire y el agua. La contienda se realizará el martes y está en juego un escaño que podría influir en el control del Senado.

Redacción

Magnate minimiza el alza de la gasolina

EL COMBUSTIBLE en Estados Unidos alcanzó un promedio de 4.17 dólares por galón, pero el presidente Donald Trump consideró ayer que el incremento por la guerra en Irán es un “precio muy pequeño a pagar” a cambio de garantizar la seguridad mundial.

Durante un mitin el domingo en Dubuque, Iowa, el presidente aseguró que el conflicto terminará pronto y afirmó que los precios ya han bajado considerablemente. “Es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad de este país y del mundo”, expresó como parte de sus actividades de campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo martes.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil, el diésel también registra un aumento, con un precio promedio de 6.30 dólares por galón.

El presidente de EU, Donald Trump, en Dubuque, ayer. ı Foto: Especial

Sin embargo, medios estadounidenses como Axios y The New York Times reportaron que Washington y Tel Aviv preparan una posible nueva ofensiva para después de las elecciones, con objetivos que incluirían dirigentes iraníes e instalaciones energéticas y nucleares.

En el acto, Donald Trump también respaldó a la republicana Ashley Hinson, candidata al Senado por Iowa, a quien elogió por su compromiso con el estado. Incluso hizo referencia a su físico y recordó que antes tenía sobrepeso, pero que ahora decidió ponerse a dieta y mejorar así su condición física.

Ashley Hinson busca derrotar al demócrata Josh Turek, aunque su victoria no está asegurada. La contienda es clave para los republicanos, pues las encuestas anticipan que podrían perder el control de la Cámara de Representantes y también su estrecha mayoría en el Senado, lo que dejaría al Gobierno de Donald Trump frente a un Congreso dominado por sus adversarios.

El presidente ha recorrido el país desde el 1 de octubre, celebrado más de dos docenas de mítines en 19 estados para impulsar al Partido Republicano. Se prevé que el lunes presente su discurso de cierre de campaña en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

Redacción

El voto latino pesa en los comicios electorales

| Redacción |

Cerca de 39 millones de latinos están habilitados para votar en Estados Unidos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que también se disputarán gubernaturas estatales. Su participación cobra relevancia ante las políticas migratorias del presidente, Donald Trump, y el aumento del costo de vida.

De acuerdo con el Pew Research Center, el electorado hispano alcanzó su mayor cifra histórica y representa 16 por ciento de las personas con derecho a votar. Su presencia destaca en estados como California, Texas, Arizona, Florida y Nevada.

En California, el demócrata Xavier Becerra supera por más de 20 puntos al republicano Steve Hilton. De confirmarse los pronósticos, será el primer gobernador hispano del estado, en sustitución de Gavin Newsom.

En Texas, el republicano Greg Abbott busca la reelección con el respaldo de Donald Trump, mientras la demócrata Gina Hinojosa critica las redadas migratorias. Los latinos representan casi una tercera parte de los posibles votantes.

El Pew Research Center señala que el voto latino no es uniforme, sus preferencias cambian según nacionalidad, edad, educación, religión y lugar de residencia. ı Foto: Especial

En Nevada, donde más de 22 por ciento de los electores registrados son latinos, existe un empate técnico entre el republicano Joe Lombardo y el demócrata Aaron Ford. El primero promueve la verificación federal de ciudadanía para votar y aumentó su publicidad en español. Aron Ford prometió reducir al mínimo la cooperación estatal con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Mientras que en Florida, el demócrata David Jolly, exrepublicano, compite contra Byron Donalds. David Jolly cuestiona la cooperación con el ICE y mantiene una postura crítica hacia el gobierno de Cuba.

En Arizona, la demócrata Katie Hobbs aventaja por más de 11 puntos al republicano Andy Biggs. Un estudio del Center for the Future of Arizona señala que los votantes muestran inclinación hacia propuestas para regularizar a migrantes. En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms enfrenta al republicano Rick Jackson, en medio del aumento de las salidas voluntarias de indocumentados por la presión federal.

La economía. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center reveló que 86 por ciento de los ciudadanos latinos considera prioritaria su situación económica para decidir el voto, mientras 64 por ciento coloca a la migración entre sus principales preocupaciones.

El encarecimiento de los combustibles también afecta a los consumidores. La Asociación Automovilística Estadounidense reportó que el galón de gasolina alcanzó un promedio de 4.27 dólares, frente a los 2.98 dólares previos a la guerra contra Irán, iniciada en febrero. En septiembre, el precio aumentó 9.1 por ciento respecto al mes anterior.

También registró cambios en la opinión de una parte de los latinos que respaldaron al magnate en 2024.