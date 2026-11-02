El voto latino pesa en los comicios electorales

El Pew Research Center señala que el voto latino no es uniforme, sus preferencias cambian según nacionalidad, edad, educación, religión y lugar de residencia.

Cerca de 39 millones de latinos están habilitados para votar en Estados Unidos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que también se disputarán gubernaturas estatales. Su participación cobra relevancia ante las políticas migratorias del presidente, Donald Trump, y el aumento del costo de vida.

De acuerdo con el Pew Research Center, el electorado hispano alcanzó su mayor cifra histórica y representa 16 por ciento de las personas con derecho a votar. Su presencia destaca en estados como California, Texas, Arizona, Florida y Nevada.

En California, el demócrata Xavier Becerra supera por más de 20 puntos al republicano Steve Hilton. De confirmarse los pronósticos, será el primer gobernador hispano del estado, en sustitución de Gavin Newsom.

En Texas, el republicano Greg Abbott busca la reelección con el respaldo de Donald Trump, mientras la demócrata Gina Hinojosa critica las redadas migratorias. Los latinos representan casi una tercera parte de los posibles votantes.

El Pew Research Center señala que el voto latino no es uniforme, sus preferencias cambian según nacionalidad, edad, educación, religión y lugar de residencia. ı Foto: Especial

En Nevada, donde más de 22 por ciento de los electores registrados son latinos, existe un empate técnico entre el republicano Joe Lombardo y el demócrata Aaron Ford. El primero promueve la verificación federal de ciudadanía para votar y aumentó su publicidad en español. Aron Ford prometió reducir al mínimo la cooperación estatal con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Mientras que en Florida, el demócrata David Jolly, exrepublicano, compite contra Byron Donalds. David Jolly cuestiona la cooperación con el ICE y mantiene una postura crítica hacia el gobierno de Cuba.

En Arizona, la demócrata Katie Hobbs aventaja por más de 11 puntos al republicano Andy Biggs. Un estudio del Center for the Future of Arizona señala que los votantes muestran inclinación hacia propuestas para regularizar a migrantes. En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms enfrenta al republicano Rick Jackson, en medio del aumento de las salidas voluntarias de indocumentados por la presión federal.

La economía. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center reveló que 86 por ciento de los ciudadanos latinos considera prioritaria su situación económica para decidir el voto, mientras 64 por ciento coloca a la migración entre sus principales preocupaciones.

El encarecimiento de los combustibles también afecta a los consumidores. La Asociación Automovilística Estadounidense reportó que el galón de gasolina alcanzó un promedio de 4.27 dólares, frente a los 2.98 dólares previos a la guerra contra Irán, iniciada en febrero. En septiembre, el precio aumentó 9.1 por ciento respecto al mes anterior.

También registró cambios en la opinión de una parte de los latinos que respaldaron al magnate en 2024.