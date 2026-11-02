Cómo afectan el mandato de Trump las Elecciones Intermedias Estados Unidos 2026

Elecciones intermedias, o de mitad de mandato, son este 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos.

Las elecciones intermedias de Estados Unidos, que se celebran este 3 de noviembre, definirán qué partido controlará el Congreso durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump.

Los resultados de los comicios determinarán si los republicanos mantienen el dominio de ambas cámaras legislativas o si los demócratas recuperan terreno y se convierten en un contrapeso para las iniciativas impulsadas desde la Casa Blanca.

Durante la jornada electoral, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los integrantes de la Cámara de Representantes y una parte del Senado de Estados Unidos, además de votar por gobernadores y otros cargos estatales.

Capitolio de los Estados Unidos, sede de la Cámara de Representantes y del Senado. ı Foto: Reuters

Actualmente, el Partido Republicano conserva el control del Congreso. Por ello, los resultados de las midterms son cruciales para lo que resta de la administración de Trump, pues podrían determinar el respaldo parlamentario necesario para impulsar o frenar su agenda política.

Las elecciones intermedias se celebran cada dos años, justo a la mitad del periodo presidencial de cuatro años en Estados Unidos. Además de definir la distribución del poder legislativo, se consideran un indicador del desempeño del presidente en turno y una prueba de su popularidad y aprobación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Kansas, el 19 de octubre de 2026. ı Foto: AP

¿Qué se elige en las elecciones intermedias de 2026 en Estados Unidos?

De acuerdo con la U.S. Vote Foundation, en las elecciones intermedias de 2026 se disputarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

En la Cámara de Representantes, sus integrantes son electos para un periodo de dos años y son los encargados de presentar, discutir y aprobar las iniciativas legislativas.

En el Senado de Estados Unidos se disputarán 35 escaños. Los senadores ocupan el cargo durante seis años y la Cámara alta interviene en la aprobación de las iniciativas legislativas, además de ejercer otras facultades constitucionales.

La importancia de estos comicios radica en que el control de las cámaras puede facilitar o dificultar la aprobación de las propuestas del gobierno federal, así como mantener bajo escrutinio la actuación de la administración republicana.

¿Qué otros cargos se elegirán durante las midterms?

Durante las elecciones intermedias también se elegirán gobernadores en 36 estados y en 3 territorios estadounidenses:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Guam

Hawái

Idaho

Illinois

Iowa

Kansas

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Nebraska

Nevada

Nuevo Hampshire

Nuevo México

Nueva York

Islas Marianas del Norte

Ohio

Oklahoma

Oregón

Pensilvania

Rhode Island

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Vermont

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Wisconsin

Wyoming

En total, se prevén 39 elecciones para renovar los ejecutivos locales, además de otras contiendas estatales y locales.

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cehr