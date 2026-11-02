¿Quién era Fernando de Jesús Calvillo Silva, el mexicano que murió en el choque de trenes en España?

El pasado 28 de octubre dos trenes colisionaron en Toledo, España, provocando la muerte de decenas de personas y desaparición de al menos dos centenares; entre los pasajeros también encontraban varios mexicanos, de los cuales al menos uno perdió la vida.

El Centro de Integración de Datos (CID) publicó un comunicado en el que confirmó que 69 personas perdieron la vida durante el accidente ferroviario de Urda, y del total de las víctimas mortales, 66 ya fueron identificadas.

De las 69 personas que lamentablemente perdieron la vida se tiene un conteo de 12 son ciudadanos extranjeros, entre las cuales se encuentra una de nacionalidad mexicana, de las cuales 3 corresponden a 6 que aún no han sido identificadas.

Información del Centro de Integración de Datos (CID) ı Foto: Especial

¿Quién era Fernando de Jesús Calvillo Silva?

Fernando de Jesús Calvillo Silva era un hombre de 45 años de edad, originario de Aguascalientes, que se encontraba de vacaciones en España, por lo que lamentablemente viajaba en uno de los trenes implicados en el accidente ferroviario.

De acuerdo con la información que fue difundida antes de que se confirmara su deceso, Calvillo Silva viajaba en el vagón 8 del AVE de Renfe, que se dirigía desde Madrid hacia Sevilla, para celebrar su cumpleaños.

Calvillo Silva, quien medía 1.80 metros y se desempeñaba como director de Relaciones Comunitarias en Oklahoma Visual Arts Coalition (OVAC), viajaba junto a su pareja sentimental, Lawrence Naff, quien resultó con lesiones graves después del accidente pero recibió atención médica y logró sobrevivir.

Los familiares de Fernando de Jesús Calvillo Silva viajaron a Madrid para poder localizar y reconocer a su familiar, por lo que incluso abrieron una recaudación de fondos por medio de Go Fund Me para cubrir los gastos de traslado y los gastos hospitalarios de su pareja sentimental.

Fernando de Jesús Calvillo Silva ı Foto: Especial

Fernando de Jesús Calvillo Silva contaba con una licenciatura en Comunicación Estratégica y Branding, y una licenciatura en Diseño Industrial, por lo que además de ser el director de Relaciones Comunitarias en OVAC, también se desempeñaba como profesor de diseño en la Universidad de Aguascalientes.

También contaba con experiencia como director de la Facultad de Diseño, Marketing y Promoción para la Feria Nacional de San Marcos, y como director de la Facultad de Artes Creativas en la Universidad Cuauhtemoc en Aguascalientes.

OVAC lamentó la pérdida de Calvillo Silva, a quien calificaron como “un colega querido, amigo querido y miembro muy respetado de la comunidad artística de Oklahoma. A través de sus relaciones con artistas, organizaciones y comunidades de todo el estado, hizo una diferencia significativa en innumerables vidas”.

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