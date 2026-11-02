Identifican a 12 mexicanos en trenazo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 12 personas mexicanas estuvieron en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, en la provincia de Toledo, España. De ellas, 11 sufrieron lesiones leves y ya fueron dadas de alta, mientras que continúa la búsqueda de un connacional cuyo paradero no se ha confirmado.

Al actualizar la información sobre el caso, la Cancillería señaló que las autoridades españolas mantienen las labores de búsqueda e identificación de la persona mexicana, por lo que la Embajada de México en España permanece en comunicación estrecha con las instancias correspondientes para conocer los avances de las indagatorias.

Como parte de las acciones de asistencia, el encargado de la Sección Consular de la representación mexicana se trasladó a Toledo para acompañar a un familiar del connacional y brindarle el apoyo necesario durante el proceso de búsqueda.

La SRE también notificó que la Embajada proporcionará apoyo económico a los familiares mientras permanezcan en territorio español, además de mantener activo el protocolo de protección consular para atender sus necesidades.

La actualización de la Cancillería ocurre después de que, en un primer reporte difundido el 28 de octubre, informó que había establecido contacto con siete mexicanos que viajaban en los trenes involucrados en la colisión. En aquella comunicación, precisó que todos habían recibido atención médica por lesiones leves y fueron dados de alta y que se daba seguimiento prioritario a una persona cuyo paradero no había sido confirmado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:53 horas del 28 de octubre, cuando dos trenes de alta velocidad, uno de la empresa Renfe-Operadora y otro de la compañía Iryo, colisionaron en las inmediaciones del municipio de Urda, España.

De acuerdo con los reportes de medios españoles, el tren AVE, que cubría la ruta Madrid-Sevilla, impactó contra la parte trasera del convoy Iryo, que se encontraba detenido en la vía.