Grecia Quiroz, contra “justicia a medias” en asesinato de Manzo

A un año del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum que la justicia por el crimen de su esposo no se limite a discursos ni a la presentación de detenidos, sino que las investigaciones lleguen hasta todos los responsables, incluso si existen vínculos con personas de poder político o económico.

Al encabezar este domingo la “Marcha por la paz”, que partió del monumento a Lázaro Cárdenas, en la que participaron cerca de cinco mil personas, la presidenta municipal pidió que las indagatorias sean exhaustivas, independientes y transparentes, y que no se frenen por intereses políticos o personales.

“Señora Presidenta: le pido justicia para Carlos Manzo, no una justicia a medias, no una justicia de discursos, no una justicia que se conforme con presentar detenidos, mientras existan preguntas aún sin responder”, expresó ante los asistentes.

El Dato: La Fiscalía dijo en días pasados que no hay indicios que apunten hacia una posible responsabilidad, en el homicidio, de políticos señalados por la alcaldesa y su esposo.

Desde la Pérgola Municipal, lugar donde fue asesinado el alcalde la noche del 1 de noviembre de 2025, insistió en que deben investigarse todas las líneas del caso.

“Que se investigue a todos, absolutamente todo, y si las pruebas conducen a personas con poder político, económico o de cualquier otra naturaleza, la investigación no se detenga”, demandó.

La alcaldesa aclaró que su mensaje no tenía una intención partidista ni buscaba confrontar a gobiernos o fuerzas políticas, sino expresar el reclamo de una mujer a quien le arrebataron a su compañero.

“Hoy no estoy aquí para dar ningún discurso político. No estoy aquí para hablar de gobiernos, de partidos, de cargos públicos, ni siquiera de aspiraciones personales. Yo estoy aquí como una mujer que le arrebataron a su compañero de vida”, manifestó.

También recordó el impacto del asesinato en sus hijos y el difícil papel que ha tenido que asumir como madre para hablarles sobre la ausencia de su padre: “Como una madre que ha tenido que explicarle a nuestros hijos por qué su padre no volverá a casa”.

2 Hijos tuvo Carlos Manzo con Grecia Quiroz

Antes de la movilización, la alcaldesa y Diana Rodríguez, madre de Carlos Manzo, develaron en la Plaza Morelos una estatua de bronce del exedil, con el puño en alto, en el sitio donde fue asesinado durante el Festival de las Velas un año antes. La efigie quedó acompañada por una placa con una frase que se convirtió en consigna para sus seguidores: “Ni un paso atrás”.También fue colocada una ofrenda floral en memoria de Carlos Manzo.

Ahí, Quiroz García afirmó que tampoco está dispuesta a aceptar que la sociedad mexicana se acostumbre a vivir entre la violencia, el miedo y la impunidad.

A un año del asesinato de Carlos Manzo, habitantes de Uruapan se movilizaron este domingo para honrar su memoria y exigir justicia por el homicidio del entonces presidente municipal.

La movilización fue convocada como una jornada por la justicia y la paz, con el propósito de recordar al exalcalde y visibilizar a las personas y familias afectadas por la violencia en la entidad.

Horas antes, a través de sus redes sociales, Grecia Quiroz también dedicó un mensaje a su finado esposo, en el que reiteró que continuará honrando su memoria y manteniéndose firme frente a la adversidad. Asimismo, condenó la violencia contra los políticos y exigió que los homicidios y desapariciones en Michoacán no se conviertan en hechos cotidianos.

De igual forma, la alcaldesa de Uruapan lamentó que más presidentes municipales sean asesinados por intentar realizar su trabajo y advirtió sobre el miedo que enfrentan las familias ante la violencia y la desaparición de personas.

En el lugar se develó una estatua de bronce de Carlos Manzo. ı Foto: Cuartoscuro

“No podemos normalizar la violencia, no podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien, no podemos seguir viviendo con miedo a que nuestros hijos sean desaparecidos. Ya basta de tanta sangre derramada en nuestro querido Michoacán”, expresó.

En su publicación, también compartió el impacto personal que ha representado la ausencia de Manzo para ella y sus hijos, al recordar los momentos cotidianos que dejaron de compartir, como las comidas familiares y los recorridos por el centro de Uruapan: “Puedo decir que es lo más doloroso que he tenido que enfrentar en toda mi vida”.

La presidenta municipal destacó que Manzo buscaba un mejor futuro para sus hijos y para las familias mexicanas, por lo que aseguró que continuará de pie en su honor. Asimismo, recordó sus aspiraciones políticas y lo calificó como un hombre comprometido con la población de Uruapan.

“Fuiste un hombre valiente, fuerte y entregado a tu gente, fuiste el mejor presidente que Uruapan haya tenido y estoy segura ibas a ser el mejor presidente de México”, manifestó.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la movilización transcurrió de manera pacífica, aunque según sus cifras asistieron dos mil 500 personas, y que entre los asistentes había personas provenientes de lugares como Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y la Ciudad de México.