Avanza limpia en el INE

Y hablando del caso Taddei, resulta que en el INE se está dando una salida importante de funcionarios, porque son ya 18 del consejo cercanos a la expresidenta los que han presentado su renuncia, luego de que les fuera requerida a varios de ellos. Las dimisiones son de personal tanto del primer como del segundo nivel y no han terminado, pues los consejeros continúan revisando la estructura con la idea de completar una primera acción de saneamiento del árbitro electoral. Los cálculos presentados por versiones periodísticas indican que se trataría de decenas de personas afines a la expresidenta con posiciones en el Instituto. Es sabido que en días pasados, entre las primeras decisiones que se tomaron ya con Blanca Cruz como presidenta provisional, estuvieron las de detener contrataciones y abrir todas las oficinas y áreas del Instituto al escrutinio del órgano interno de control y la Auditoría Superior. Esta semana, además, la Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para la designación de la nueva presidencia del INE. Atentos