‘Todo lo que hemos hecho se borrará si ganan los Demócratas’, advierte Trump, previo a intermedias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en un discurso desde el Washington Monument.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a sus simpatizantes a votar por las candidaturas republicanas en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, pues, advirtió, los triunfos de sus rivales demócratas implicarán que se borre todo lo que ha logrado su administración.

Entrevistado por Sean Hannity para la cadena Fox News, una noche antes de la decisiva jornada electoral, Trump lamentó no estar en la boleta, pues, aseguró, cuando su nombre está plasmado en la misma es cuando el Partido Republicano consigue más votos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en un discurso desde el Washington Monument. ı Foto: Reuters

No obstante, llamó a sus simpatizantes a “pretender” que está en la boleta y, de esta forma, votar masivamente por las candidaturas republicanas. De lo contrario, advirtió, “todo lo que hemos logrado se borrará” si ganan las demócratas.

“La eliminación de los impuestos a las propinas, al Seguro Social para nuestros adultos mayores, a las horas extras, a las herencias para los agricultores y las pequeñas empresas… Todo eso será borrado”, advirtió Trump.

Trump:



All the things we've done, everything gets wiped out if Democrats win. pic.twitter.com/tAyRN27uXo — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Estas son elecciones de medio término más importantes de nuestra vida: Trump

Más temprano, en un discurso desde el Monumento a Washington, en la capital estadounidense, Donald Trump se refirió a las elecciones de este martes como “probablemente las más importantes de nuestra vida”.

El presidente acusó que el Partido Republicano presentó la lista de candidatos “más extrema y peligrosa en la historia de Estados Unidos”.

“Estos son los candidatos más peligrosos que se han presentado jamás”, dijo Trump.

Trump:



As you know, this is the last day before the midterm elections, the most important midterm, I believe, in our lifetime.



The Democrat Party has nominated the most extreme and dangerous slate of candidates in American history.



These are the most dangerous candidates… pic.twitter.com/K98nzNUMmv — Clash Report (@clashreport) November 2, 2026

El martes 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde se renuevan 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y 36 estados eligen gobernador.

Los resultados permitirán definir cómo se limitará (o no) al Ejecutivo durante los siguientes dos años que restan de mandato.

Creo que llegaremos a un acuerdo con Irán: Trump

En otro punto de la entrevista con Sean Hannity, Donald Trump se refirió a la guerra entre Estados Unidos e Irán, y reiteró que, desde su perspectiva, se podría estar cerca de un acuerdo, pues, aseguró, el país persa “quiere hacer un acuerdo desesperadamente”.

Trump on Iran War:



There's a very good chance we will make a deal. They want to make a deal very badly. pic.twitter.com/Gin5FSw1EG — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Trump desestimó las críticas a las acciones militares en Medio Oriente y aseguró que, contrario a lo que acusan sus opositores, la guerra con Irán es “muy suave”.

Asimismo, destacó que en este conflicto se han gastado unos 30 mil millones de dólares, cifra que desestimó: “son pequeñeces”.

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