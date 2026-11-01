Donald Trump y Mark Carney sostienen ‘buena’ conversación sobre comercio entre EU y Canadá

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que sostuvo una “buena” conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las relaciones comerciales entre ambos países, después de tensiones por la aplicación mutua de aranceles tras un fallido acuerdo.

Así lo informó Carney a través de redes sociales, donde aseguró que la conversación sigue a recientes discusiones sobre diversos temas sobre la relación comercial entre ambos países norteamericanos.

Donald Trump (izq.) y Mark Carney (der.), en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“Esto sigue a nuestras recientes discusiones constructivas sobre los lineamientos de un acuerdo comercial mutuamente beneficioso que crearía empleos para nuestros trabajadores, impulsaría la asequibilidad para las familias y respetaría plenamente los idiomas, la cultura y la soberanía de Canadá”, escribió Carney en X.

El primer ministro canadiense aseguró que, en las próximas semanas, los equipos canadienses y estadounidenses estarán trabajando “para lograr ese resultado”.

Good conversation with President @realDonaldTrump on the future of Canada-U.S. trade.



This builds on our recent constructive discussions on the outlines of a mutually beneficial trade deal that would create jobs for our workers, boost affordability for families, and fully… — Mark Carney (@MarkJCarney) November 1, 2026

Tensiones arancelarias marcan relación EU - Canadá previo a negociaciones por T-MEC

La conversación entre Mark Carney y Donald Trump representa un paso más en el fin de las tensiones entre Canadá y Estados Unidos, que en meses recientes se vieron involucrados en una guerra comercial, con imposición mutua de aranceles.

Después de que la Corte Suprema anulara buena parte de los aranceles que Trump impuso a productos canadienses a lo largo de 2025, en agosto de este año el estadounidense anunció una nueva ronda de aranceles a importaciones de su vecino del norte: alcohol, lácteos, vehículos, entre otros.

Primer ministro de Canadá Mark Carney junto al presidente de Estados Unidos Donald Trump en el G7 ı Foto: Reuters

El gobierno canadiense intentó negociar para retirar parte de estos aranceles, sin embargo, Carney aseguró que, en los diálogos, Estados Unidos había cruzado ciertas “líneas rojas”, lo que impidió que se llegara a un acuerdo.

Después de un aplazamiento breve, los aranceles del 50 por ciento entraron en vigor el 22 de agosto de 2026 sobre unos 20 mil millones de dólares en exportaciones canadienses.

Canadá respondió el 8 de septiembre con represalias por 27 mil 600 millones de dólares canadienses —unos 20 mil millones de dólares estadounidenses—.

Banderas de México, Canadá y Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Washington fue más allá: amplió la lista de productos gravados, prohibió la entrada de ciertos bienes canadienses —como motocicletas, lácteos y alcohol— y excluyó productos canadienses de programas de compras gubernamentales.

Fue, finalmente, hasta octubre que comenzó a distenderse la relación. Trump y Carney hablaron por teléfono el 21 de octubre, mientras que funcionarios de ambos gobiernos comenzaron a mantener contacto regular, según diversas fuentes.

En tanto que el 26 de octubre, Mark Carney reconoció una “ligera intensificación” de los contactos con Donald Trump, aunque sin una visión clara de hacia dónde iban los diálogos.

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