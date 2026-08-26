Canadá asesta golpe de 20 mmdd a EU con aranceles “dólar por dólar”

A partir del 8 de septiembre entrarán en vigor los aranceles recíprocos “dólar por dólar” de hasta 50 por ciento que Ottawa fijó a mercancías estadounidenses, luego de que el presidente Donald Trump impuso tarifas adicionales de 50 por ciento para productos canadienses por un valor de 27 mil 600 millones de dólares canadienses (20 mil mdd estadounidenses), indicó el Departamento de Finanzas de Canadá.

“Canadá impondrá aranceles recíprocos del 15, 25 y 50 por ciento a los productos derivados de aquellos sujetos a los aranceles de las Secciones 338 y 232 de Estados Unidos, y la tasa para cada producto coincidirá con la tasa correspondiente de Estados Unidos”, informó la administración canadiense en un comunicado.

Los aranceles canadienses se aplicarán a al acero, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, la pulpa, el papel, y la electrónica que, a su vez, también son los más afectados por las sanciones comerciales de Estados Unidos.

El Dato: en el primer semestre, Canadá cuenta con un superávit con Washington DC de 376 mil millones de dólares; sólo se encuentra por debajo de México en lo que va del 2026.

De forma específica el arancel de 50 por ciento será para productos de acero, aluminio, los muebles, la ropa y las prendas de vestir. Mientras que la tarifa de 25 por ciento para electrodomésticos, lácteos, pescado y marisco, y algunos productos que deriven del acero y el aluminio.

Canadá destacó que los aranceles retaliativo que impuso en meses anteriores contra las mercancías estadounidenses, incluidos los automotrices, seguirán vigentes y el marco de exención arancelaria se mantendrá disponible para evaluar solicitudes de alivio excepcional.

2.o socio comercial es Canadá para Estados Unidos

La respuesta arancelaria busca proteger a las personas trabajadoras, agricultores, pescadores, a las familias y también a las empresas canadienses en un periodo de incertidumbre y volatilidad; de igual forma, serán una medida de defensa para las empresas que han resultado afectadas por las tarifas de Donald Trump que han sido injustificadas y permitirán que las empresas productoras sean más competitivas en el mercado canadiense.

El gobierno de Ottawa sostuvo que ha negociado “intensamente y de buena fe” con Washington para lograr que haya convenio comercial justo, que brinde mayor seguridad jurídica para trabajadores y empresas y que se respete su soberanía; no obstante, señaló que, en los últimos días, la administración Trump propuso condiciones que no benefician a Canadá y prefirió suspender las conversaciones en lugar de tener un mal acuerdo.

“Canadá no buscó este conflicto comercial, pero debemos responder para garantizar la igualdad de condiciones para nuestras empresas”, agregó el gobierno.

13 por ciento acapara Canadá del comercio total de EU

Además de los aranceles, los ministros de Finanzas e Ingresos Nacionales, de Industria y de Desarrollo Económico, Inteligencia Artificial e Innovación Digital y la ministra de Empleo y Familias del gobierno de Canadá anunciaron un paquete de apoyo económico de siete mil 500 millones de dólares para apoyar a los trabajadores y las empresas.

“El gobierno también está implementando un paquete de siete mil 500 millones de dólares en medidas nuevas y mejoradas que brindan apoyo rápido, sencillo y ágil a los trabajadores y las empresas canadienses, basándose en los casi 25 mil millones de dólares en ayudas que el gobierno ha proporcionado desde la implementación de los aranceles injustificados de Estados Unidos”, añadieron.

Uno de los apoyos económicos contempla una inversión de mil 500 millones de dólares que serán canalizados en la Iniciativa Regional de Respuesta Arancelaria para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a través de ofrecerles liquidez y enfrentar las presiones provocadas por las sanciones comerciales estadounidenses.

“Las nuevas medidas anunciadas hoy protegerán los empleos, fortalecerán las industrias que impulsan nuestra economía y garantizarán las cadenas de suministro que sustentan nuestra prosperidad”, indicó Mélanie Joly, ministra de Industria y responsable de Desarrollo Económico de Canadá para las regiones de Quebec, en un comunicado.

VENTAS DE LA HOJA DE MAPLE ı Foto: Especial

Tras el anuncio, la Casa Blanca emitió un comunicado donde enlistó un “historial de abusos” y argumentó que Canadá se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas y que el gobierno de Trump no permitirá que siga ocurriendo.

La administración de EU acusó que Canadá comparte con China la preferencia por usar represalias antes que la negociación; que los aranceles recíprocos de 25 por ciento sobre los automóviles estadounidenses han afectado a la industria y en el último año las exportaciones se desplomaron 22 por ciento.

Además, dijo que prohibió el vino, la cerveza y bebidas espirituosas estadounidenses, las exportaciones de alcohol también se desplomaron 81 por ciento en un año.