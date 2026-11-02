EU prevé el fin de la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que la guerra con Irán terminará “muy pronto” y advirtió que Teherán deberá alcanzar un acuerdo o Washington pondrá fin al conflicto.

En entrevista con la cadena RSBN, afirmó que Estados Unidos consiguió una importante victoria militar. “O llegan a un acuerdo o simplemente lo terminamos”, declaró.

El magnate también informó que sostuvo una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para hablar sobre Irán. El Canal 12 de Israel reportó que el premier presiona a Washington para reanudar los ataques después de las eleccionesde mitad de mandato estadounidenses.

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Por su parte, Irán declaró organizaciones terroristas a la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas, además de clasificar al servicio de inteligencia exterior MI6 como “grupo hostil”.

Teherán justificó la decisión por el apoyo militar y logístico que Reino Unido brindó a Estados Unidos durante la guerra iniciada el 28 de febrero, así como por la designación de la Guardia Revolucionaria iraní como amenaza para la seguridad británica.

El gobierno iraní también acusó al MI6 de colaborar con Israel y otros países contra sus intereses nacionales.

La decisión ocurre después de que Londres señalara que era altamente probable que Irán estuviera detrás de un supuesto complot contra la base aérea de Fairford.