Trump enfrenta el descontento por los precios antes de las elecciones legislativas en EU

En vísperas de unas elecciones que decidirán si el Partido Republicano del presidente Donald Trump mantiene el control del Congreso, la atención de los votantes se centra en la economía. Los altos precios constituyen un asunto clave, y muchos culpan a sus políticas, concretamente a los aranceles y a la guerra con Irán, de la persistente inflación.

En el lado optimista, la tasa de desempleo se mantiene en mínimos históricos, hay más personas empleadas que nunca, el crecimiento económico general es sólido y el auge de la inversión en inteligencia artificial ha estado —hasta hace poco— impulsando al alza el mercado bursátil, engrosando las cuentas de jubilación de millones de personas.

Contrarrestando ese impulso, por supuesto, está la inflación. Aunque no es ni de lejos tan alta como hace tan solo unos años, es lo suficiente y omnipresente como para que la gente sienta el golpe cada vez que llena el depósito de gasolina, paga una factura de servicios públicos o pide una comida.

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Las encuestas a los consumidores muestran que el estado de ánimo se ha deteriorado en general desde que comenzó el segundo mandato de Trump en enero de 2025, pero hay matices: un indicador de confianza ampliamente seguido, publicado por el Conference Board, repuntó en octubre, mientras que el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Míchigan cayó a un mínimo casi récord.

Fotografía de archivo de dólares estadounidenses. ı Foto: Flickr

Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management, dijo que el índice de confianza refleja la macroeconomía, mientras que el índice de confianza de los consumidores es “más personal”, ya que pregunta a la gente cómo les va económicamente y en qué medida consideran que su vida es asequible.

“La confianza de los consumidores es el factor que más influye en los resultados electorales, pero la confianza en general es el factor que más influye en los mercados”, agregó.

Un argumento a favor de la confianza macroeconómica proviene del mercado laboral. Puede que las empresas no estén contratando mucho y que a los recién titulados les cueste encontrar trabajo, pero tampoco están llevando a cabo despidos masivos. Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo se sitúan cerca de su mínimo en 57 años. La tasa de desempleo, 4.2 por ciento en septiembre, no ha superado el 4.5 por ciento durante cinco años consecutivos, el periodo más largo en los registros.

Los hogares lo notan. El Conference Board mide la diferencia entre los consumidores que dicen que hay muchos puestos de trabajo y los que dicen que es difícil encontrarlos, y esa diferencia se amplió el mes pasado, lo que indica una mejora en las perspectivas laborales.

También hay que tener en cuenta el impulso al alza derivado de las ganancias en el mercado bursátil. Los principales índices bursátiles estadounidenses han marcado decenas de máximos históricos este año, como recuerda con frecuencia Trump a los asistentes a sus mítines.

El gasto de los hogares con mayores ingresos, impulsado por el aumento del valor de sus carteras de acciones, ha contribuido a sostener el gasto de los consumidores, que ha sido un potente motor del crecimiento económico. Los datos de la semana pasada mostraron que la economía estadounidense creció a un ritmo anualizado del 3.4 por ciento el último trimestre, su mejor resultado de este año.

“Las encuestas a los consumidores pueden parecer un poco pesimistas, pero el comportamiento de los consumidores es bastante sólido”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la CNBC la semana pasada. “El comportamiento de las empresas es, de hecho, bastante sólido, y creo que, con la política fiscal, la política comercial, la política energética y la política reguladora, contamos con una combinación muy buena”.

Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro ı Foto: AP

A medida que se acercaban las elecciones legislativas, una oleada de resultados empresariales de empresas como Amazon.com e Intel se sumó a las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad del auge del gasto en IA, lo que provocó una fuerte caída de índices como el Nasdaq Composite.

“Un ajuste brusco de las expectativas en torno a la IA podría minar la confianza de las empresas, provocar un retroceso en el gasto de capital y lastrar el crecimiento del PIB, justo cuando el aumento de los precios del petróleo, los aranceles y las restricciones migratorias más estrictas empujan la inflación al alza, lo que eleva el riesgo de un entorno estanflacionista en el que el crecimiento se ralentiza pese a que persisten las presiones sobre los precios”, escribió Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management, en una nota de mediados de octubre.

Dejando a un lado un escenario tan sombrío, cualquier economista o responsable de la Reserva Federal reconocerá que la frustración con la inflación es la principal preocupación de muchos hogares. Aunque se ha moderado desde su máximo de 2022, la inflación sigue siendo mucho mayor del objetivo del 2.0 por ciento que el banco central asocia a su mandato de estabilidad de precios.

Durante gran parte del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca, los salarios crecían más rápido que los precios, lo que significaba que los trabajadores podían esperar que sus salarios cubrieran la misma cantidad —o incluso más— de los mismos bienes y servicios que antes.

Nasdaq ı Foto: Wikimedia

Tanto los precios al consumo como los ingresos medios por hora han subido alrededor de un 5.5 por ciento desde enero de 2025, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El resultado: desde el punto de vista del poder adquisitivo, los trabajadores no están peor, pero tampoco mejor, que cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025.

El banco central de Estados Unidos subió su tasa de interés de referencia en septiembre y se espera que vuelva a aumentar los costos de financiación en diciembre, aplicando lo que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, denomina “medicina monetaria” para reducir la inflación sin, según él, necesidad de “echar arena en los engranajes de la economía y dejar a la gente sin trabajo”.

Los costos financieros de largo plazo también han aumentado, lo que se suma a los problemas de costo de la vida que los votantes han señalado como una carga para ellos.

La combinación de unos tasas hipotecarios a 30 años que han superado el 7% y una escasez de oferta de viviendas ha contribuido a que poder comprar una casa quede fuera del alcance de muchas personas.

Fotografía ilustrativa de un dólar estadounidense. ı Foto: Reuters

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