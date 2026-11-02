Avanza programa MegaBachetón 2026 en carreteras federales

Personal operativo de la SICT ejecuta acciones de bacheo y conservación en tramos carreteros federales del país.

Más de 61 millones de m² de superficie

En lo que va del año, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, ha atendido 85 mil 541 kilómetros (km) de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, a través del Programa “MegaBachetón 2026”.

En estas labores de conservación rutinaria y periódica, la dependencia desplegó a 16 mil 847 trabajadores integrados en 794 cuadrillas, con el apoyo de 5 mil 226 unidades de maquinaria especializada.

Cuadrillas especializadas despliegan maquinaria pesada para rehabilitar la carpeta asfáltica mediante el programa MegaBachetón 2026. ı Foto: SICT

La Dirección General de Conservación de Carreteras de la SICT informó de los avances en el mantenimiento a la infraestructura carretera del país y reportó que, con corte al 26 de octubre del presente año, se han reparado 64 mil 323 baches.

Al detallar los diversos rubros, destacó que, en conservación rutinaria, esto es, las actividades diarias de limpieza, bacheo, mantenimiento de drenajes y señalización, las tareas realizadas a lo largo del país sumaron 76 mil 007 km, equivalentes a un avance de 83 por ciento.

La meta es atender los 45 mil 617 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje en dos etapas, la primera ya se concluyó.

Señaló que, en conservación periódica, cuyo objetivo es recuperar y mantener la funcionalidad de la carpeta asfáltica, así como brindar seguridad y vida útil a la vía, las obras de pavimentación sumaron 61 millones 897 mil 500 metros cuadrados de superficie.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes refuerza el mantenimiento vial para garantizar mayor seguridad a los usuarios. ı Foto: SICT

La SICT indicó que mediante el uso de Trenes de Pavimentación se dio mantenimiento a mil 281 kilómetros, equivalentes a una superficie de 9 millones 607 mil 500 metros cuadrados.

Con el Programa MegaBachetón 2026, la SICT tiene la meta de brindar mantenimiento mayor a 18 mil km de vías, con el propósito de atender una de las principales demandas de la población de contar con una mejor infraestructura carretera.

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