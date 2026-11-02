¿Cuándo es Cyber Monday en México? Ofertas en Amazon y Mercado Libre 2026

El Cyber Monday es una temporada de ofertas que ocurre únicamente en tiendas digitales, por lo que en este día incluso se pueden encontrar mejores ofertas de las que se tuvieron disponibles durante fechas previas.

Muchos usuarios se preguntan cuál es la mejor temporada de ofertas; sin embargo, esto debe ser determinado de manera individual, ya que se debe elegir cuál es el tipo de producto que se quiere adquirir y si prefieren acudir a una tienda física o comprar en línea.

Este 2026 el Cyber Monday en México será el lunes 30 de noviembre, por lo que se podrán adquirir productos de tecología, accesorios infomáticos, celulares, computadoras, relojes inteligentes y varios productos con grandes descuentos.

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Cyber Monday Amazon y Mercado Libre

Amazon México tendrá las siguientes fechas de ofertas durante noviembre:

El Buen Fin: Del 13 al 17 de noviembre

Black Friday: Viernes 27 de noviembre

Cyber Monday: Lunes 30 de noviembre

En estas temporadas se tendrán descuentos de hasta el 60 por ciento, cupones bancarios, envíos gratuitos, ofertas relámpago, y compras con Meses Sin Intereses en varios departamentos.

Mercado Libre tendrá ofertas en:

El Buen Fin: Del 13 al 17 de noviembre

Black Friday: Viernes 27 de noviembre

Cyber Monday: Lunes 30 de noviembre

En esta temporada de ofertas se tendrá una sección especial con las promociones vigentes llamadas Ofertas Cyber Monday, y en esta se tendrán productos del departamento de tecnología, calzado, ropa, artículos para el hogar, belleza, juguete, entre otros.

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Además, tendrán cupones de descuento directo, alternativas de envíos, y promociones específicas para tarjetas bancarias.

Para aprovechar esta temporada de ofertas se recomienda hacer una lista de compras priorizando aquellas que se quieren o necesitan adquirir, y para poder comparar los precios con anticipación para reconocer los ahorros reales.

En tiendas en línea siempre es recomendable revisar la calificación que tiene el vendedor y el producto que se va a adquirir para saber con seguridad que se está comprando de manera segura y confiable.

También se recomienda revisar los beneficios o descuentos adicionales que se puede tener con las tarjetas bancarias y los requisitos que se piden para hacerlos válidos, así como confirmar que el descuento fue aplicado adecuadamente antes de pagar.

Este Black Friday y Cyber Monday, compra con seguridad: revisa, compara y guarda evidencia. 🛒



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