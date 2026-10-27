AIFA robustece su oferta hotelera con la Casa Mexicana

El AIFA fortaleció su oferta con la apertura del Hotel Boutique Casa Mexicana, ubicado en la Glorieta Felipe Ángeles para comodidad de viajeros.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) amplió su oferta de hospedaje con la inauguración del Hotel Boutique Casa Mexicana, en un contexto de crecimiento en el movimiento de pasajeros y de incorporación de servicios complementarios a la infraestructura aeroportuaria.

La incorporación del establecimiento se suma a la infraestructura de servicios del complejo aeroportuario, que busca atender las necesidades de quienes utilizan la terminal, no sólo para sus desplazamientos aéreos, sino también durante su estancia en las instalaciones.

El nuevo hotel se encuentra en el Parque Revolución Mexicana, en la Glorieta Felipe Ángeles, a un costado de las letras monumentales del aeropuerto, y está dirigido a pasajeros, visitantes y personas que requieren alojamiento en las inmediaciones de la terminal. Con esta incorporación, el complejo aeroportuario cuenta con tres establecimientos incluidos en su directorio oficial de hospedaje: Holiday Inn, Hotel Santa Lucía y Casa Mexicana, lo que amplía las alternativas para quienes realizan viajes de negocios, turismo o necesitan permanecer cerca de las instalaciones.

De acuerdo con información de plataformas de reservaciones recopilada por Radio Fórmula, una habitación doble para dos personas fue cotizada en dos mil 832 pesos por noche, con impuestos incluidos, aunque el precio puede variar dependiendo de las fechas y la disponibilidad.

Entre los servicios anunciados para el establecimiento se encuentran habitaciones con baño privado, acceso a internet, desayuno y recepción durante las 24 horas, además de opciones de traslado para los huéspedes.

La incorporación de Casa Mexicana se suma a la infraestructura hotelera que comenzó a desarrollarse en el aeropuerto con la apertura del Holiday Inn & Suites, en diciembre de 2022, establecimiento conectado con la terminal mediante un corredor elevado.

Este último cuenta con espacios para reuniones, restaurantes, gimnasio y centro de negocios, servicios que forman parte de la oferta dirigida tanto a viajeros como a usuarios que realizan actividades comerciales en las instalaciones.

Con la apertura del nuevo alojamiento, el AIFA diversifica sus servicios para atender las necesidades de los pasajeros antes y después de sus vuelos, además de ofrecer alternativas de estancia dentro del complejo aeroportuario.

AIFA inaugura Hotel Boutique Casa Mexicana en sus instalaciones

Los pasajeros y visitantes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cuentan con una nueva alternativa de hospedaje tras la apertura del Hotel Boutique Casa Mexicana, una opción enfocada en brindar atención a quienes requieren alojamiento inmediato en la zona terminal.

La nueva infraestructura busca resolver la demanda creciente de alojamiento en los alrededores del complejo aeroportuario, permitiendo a los usuarios pernoctar a pocos minutos de las salas de abordaje sin necesidad de trasladarse a municipios vecinos o al centro de la Ciudad de México.

El inmueble se localiza estratégicamente en el Parque Revolución Mexicana, justo en la Glorieta Felipe Ángeles y a un costado de las letras monumentales del AIFA, un punto de fácil acceso tanto para peatones como para automovilistas que transitan por la zona.

En términos de diseño y servicio, el establecimiento incorpora elementos de la arquitectura e identidad nacional, combinados con comodidades contemporáneas orientadas a garantizar el descanso eficiente de los viajeros en tránsito, tripulaciones y familiares.

“La incorporación de este espacio fortalece la oferta general del aeropuerto y brinda soluciones reales a las necesidades que surgen antes o después de un vuelo”, señalaron representantes del complejo aeroportuario durante la presentación de las instalaciones.

La ampliación de la oferta de servicios y el hospedaje de estancia corta para pasajeros en tránsito destacan dentro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). ı Foto: Especial.

Con esta apertura, las autoridades del AIFA buscan consolidar un modelo integral de servicios que concentre transporte aéreo, conectividad terrestre y opciones gastronómicas y hoteleras dentro del mismo recinto, reduciendo tiempos de traslado para los usuarios.

La llegada de esta oferta turística también representa un impulso a la actividad económica local en el Estado de México y zonas colindantes, al generar empleos directos e indirectos en el sector de la hospitalidad.

Las instalaciones ya se encuentran operativas para recibir a viajeros nacionales e internacionales que buscan opciones de estancia corta o prolongada cerca de las pistas de despegue.

El AIFA, inaugurado en marzo de 2022, continúa incrementando su catálogo de servicios complementarios con la intención de posicionarse como un nodo logístico y de transporte clave en la zona metropolitana del Valle de México.

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JVR