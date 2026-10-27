Catrina monumental de Puebla engalana el AIFA este Día de Muertos

La promoción de las tradiciones populares y el impulso al turismo del municipio fueron representados a nombre de la alcaldesa Ariadna Ayala.

Los viajeros que transitan por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pueden apreciar una pieza de arte popular emblemática de Puebla. Se trata de la catrina monumental titulada “La Vendedora de Flores”, instalada en la terminal aérea.

Esta exhibición forma parte del reconocido festival “Valle de Catrinas”, una de las celebraciones más representativas del municipio de Atlixco con motivo del Día de Muertos.

La obra rinde homenaje directo al trabajo de las familias florícolas de la región poblana. Atlixco destaca a nivel nacional por sus cultivos de cempasúchil y terciopelo, flores indispensables en los altares de la temporada.

Es la cuarta ocasión en que la terminal aérea abre sus puertas al talento de este Pueblo Mágico, brindando a los usuarios la oportunidad de conocer las costumbres del país.

Durante la ceremonia de inauguración, autoridades locales y del aeropuerto resaltaron la importancia de promover las tradiciones populares en espacios de alto flujo de pasajeros.

Juan Francisco Torres Montiel, regidor del Ayuntamiento de Atlixco, asistió en representación de la alcaldesa Ariadna Ayala. En su intervención, recalcó el valor de compartir el arte municipal a nivel nacional e internacional.

La pieza monumental rinde homenaje a la tradición florícola y al evento cultural Valle de Catrinas, originario del Pueblo Mágico de Atlixco. ı Foto: Especial.

Por su parte, la administración del complejo aeroportuario coincidió en que estas actividades fortalecen el vínculo entre la infraestructura pública y el patrimonio vivo del país.

Ricardo Álvarez Martínez, subdirector de Coordinación y Seguimiento de Acuerdos del AIFA, explicó que el aeropuerto mantiene su compromiso de acercar la diversidad cultural a quienes transitan por sus pasillos.

El festival “Valle de Catrinas” atrae cada año a miles de visitantes a Atlixco, donde artistas locales elaboran figuras de gran formato que celebran la memoria de los difuntos.

La instalación de “La Vendedora de Flores” consolidará la presencia del turismo de Puebla en el aeropuerto, ofreciendo una muestra visual del folclor mexicano a los viajeros de la temporada.

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JVR