Dólar HOY 27 de octubre: ¿En cuánto abrió el peso mexicano esta semana?

El peso mexicano abrió la semana el lunes con una modesta apreciación frente al dólar. ¿Continúa la buena racha este martes? Así abrió la moneda estadounidense este martes 27 de octubre.

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, los mercados registran un valor de apertura del dólar de alrededor de 18.6180 pesos mexicanos, con un máximo de 18.6359 y un mínimo de 18.5441 unidades por moneda verde.

Lo anterior representa una leve depreciación de alrededor de 0.25 por ciento frente al cierre del lunes, que fue de 18.5720 pesos por dólar.

Gráfica del precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

En tanto, de acuerdo con la plataforma Dolario, el precio del dólar a la venta en bancos oscila entre 17.00 y 18.20 unidades por dólar, siendo Scotiabank el que brinda más valor, al pagar 18.20 pesos mexicanos por billete verde.

No obstante, un panorama más completo de la relación peso - dólar se dará a conocer cuando se publique la referencia de apertura del Banco de México, así como el cierre, durante la tarde.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿Por qué subió o bajó el precio del dólar HOY 27 de octubre?

El valor del peso mexicano frente al dólar ha estado influido, principalmente, por la expectativa de un menor diferencial entre las tasas de interés de México y Estados Unidos.

El Banco de México mantiene su tasa de referencia en 6.50 por ciento, mientras que la Fed tiene un rango de 3.75 a 4.00 por ciento. Si los inversionistas anticipan que la diferencia entre los rendimientos de México y Estados Unidos se reducirá, pueden disminuir sus posiciones en pesos y aumentar su demanda de dólares.

El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.26% o 4.7 centavos, cotizando alrededor de 18.62 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.5446 y un máximo de 18.6359 pesos por dólar. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) October 27, 2026

Asimismo, el mercado espera que la Fed mantenga sin cambios su tasa esta semana, pero seguirá buscando señales sobre la posibilidad de nuevos aumentos antes de terminar el año. Una postura más restrictiva podría fortalecer al dólar y presionar a las monedas emergentes.

Será el miércoles cuando la Reserva Federal de Estados Unidos dé a conocer su decisión sobre las tasas de interés.

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