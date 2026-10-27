CSP dice que aún falta para cerrar acuerdo con EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que aún falta trabajo por hacer para que se pueda asegurar que México y Estados Unidos están muy cerca de cerrar un acuerdo comercial, como lo aseguró su homólogo, Donald Trump.

Durante su conferencia, la mandataria se pronunció por esperar a que las negociaciones, encabezadas por el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, sigan su curso; aunque reconoció que se han tenido avances.

“Hay que esperar todavía. Vamos muy avanzados, pero todavía falta… Seguimos trabajando, dialogando. El secretario de Economía está trabajando muy de cerca con el área de tratados comerciales de Estados Unidos, USTR, y con el Departamento de Comercio, pero estamos todavía trabajando. Aún no llegamos a un acuerdo, estamos muy cerca, pero aún no llegamos al acuerdo”, señaló.

El Tip: El viernes pasado el presidente Donald Trump aseguró que su país estaba muy cerca de un acuerdo comercial con México, mientras hace lo mismo Canadá.

Al referirse a la reciente publicación del diario The New York Times, sobre la solicitud de Estados Unidos a México para ampliar la cooperación bilateral, la mandataria comentó que este tipo de peticiones son recurrentes y se mantuvo en la postura de que México se hace cargo de lo que ocurra dentro del territorio nacional, porque la integridad del país no se puede vulnerar.

“Ellos nos lo han pedido varias veces, no es digamos tema de un memorando. Ellos han pedido varias veces la operación conjunta en nuestro país y nosotros siempre hemos dicho que no. Que la integridad territorial no puede vulnerarse. Y que nos coordinamos, pero sin la participación de ellos en nuestro territorio”, dijo.

Recordó que la operación de personal de agencias estadounidenses dentro de México está sujeta a lo que manda la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución.

“La participación de ellos en nuestro territorio, en el caso de responsables de distintas agencias en nuestro territorio, tiene que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución. Eso es lo que siempre hemos manifestado y lo que siempre vamos a manifestar”, dijo.

Comentó que esta colaboración en apego a la legislación mexicana ha sido posible y recordó la operación espejo que ambos gobiernos montaron para que cada uno patrullara su respectivo lado de la frontera, luego de la acusación sobre presuntos disparos lanzados desde territorio mexicano contra agentes de EU.