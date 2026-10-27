BMV cae 0.58%, peso revierte pérdidas

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó por tercera ocasión debido a la temporada local de resultados corporativos del tercer trimestre, mientras que el peso mexicano se apreció al cierre de la jornada y revirtió sus pérdidas iniciales, en medio de un fuerte deterioro del real brasileño.

El índice S&P/BMV IPC cayó 0.58 por ciento a 69 mil 470.99 puntos, contrario al desempeño positivo de los mercados en Wall Street. Los inversionistas mantienen la mira en las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales esta semana, incluida la Reserva Federal (Fed), así como la conferencia de prensa de su presidente, Kevin Warsh.

Los mercados anticipan que la Fed dejaría sin cambios las tasas de interés en su anuncio del miércoles, pero ven como altamente probable un nuevo incremento hacia el cierre de año, tras el ajuste de septiembre.

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Una situación similar se espera para el Banco de Japón y el Banco Central Europeo, que mantendrán la cautela esta semana antes de elevar las tasas pos de interés en diciembre.

La posibilidad de que las principales economías suban los tipos de interés reduciría la ventaja de los rendimientos que ofrece México frente al exterior, restando atractivo a las operaciones de carry trade que durante años han canalizado flujos hacia activos locales y respaldaron al peso.

A nivel local, la atención también se dirige a la publicación del viernes de las cifras oportunas del Producto Interno Bruto del tercer trimestre.

Por su parte, la moneda nacional cotizó en 18.5550 por dólar en la recta final de los negocios, con una ganancia de 0.51 por ciento, después de haber llegado a debilitarse hasta 18.7579 unidades.

El avance del peso contrastó con un desplome del real brasileño luego de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, según analistas, impulsó una rotación de flujos fuera de la divisa sudamericana hacia otros activos de la región.

“Será fundamental evaluar los comentarios de Warsh para determinar si la moneda puede extender su avance frente al dólar”.