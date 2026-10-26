Dólar HOY 26 de octubre: ¿Cómo va el peso mexicano tras siete semanas de pérdidas?

El peso mexicano sumó su séptima semana de pérdidas frente al dólar. Ahora, inicia una nueva semana en medio de expectativas que presionan el valor de la moneda nacional frente a su par estadounidense. ¿Cómo abrió el dólar hoy, lunes 26 de octubre?

De acuerdo con la plataforma Investing.com, el dólar inició este lunes 26 de octubre con un valor en mercados de alrededor de 18.6460 pesos mexicanos, con un máximo de 18.7591 y un mínimo de 18.6049 unidades por moneda verde.

Gráfico del precio del dólar. ı Foto: Captura de pantalla

En contraste, el viernes 23 de octubre la moneda verde cerró en 18.6700 pesos mexicanos, lo cual representó una nueva depreciación de 0.9571 por ciento frente al cierre de la semana anterior, el viernes 16 de octubre, que fue de 18.4930 pesos por dólar.

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Es decir, este lunes el peso mexicano se apreció modestamente frente al dólar, si bien los datos aún no son concluyentes para estimar cuánto se movió el valor de la moneda nacional.

Por otro lado, de acuerdo con la plataforma Dolario, el precio para vender dólares al banco oscila entre 16.40 y 18.20 pesos por unidad, siendo Scotiabank el mejor calificado para esto, al ofrecer 18.20 pesos por dólar.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿Por qué sube o baja el valor del peso mexicano frente al dólar HOY 26 de octubre?

Esta semana, existen varios factores que influyen en la relación entre el peso mexicano y el dólar estadounidense. La principal sigue siendo un posible menor diferencial entre las tasas de interés entre México y Estados Unidos, que podría restar atractivo a las inversiones en moneda nacional.

Banxico mantiene su tasa de referencia en 6.50 por ciento, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tiene un rango de 3.75 a 4.00 por ciento. Si los inversionistas anticipan que la diferencia entre los rendimientos de México y Estados Unidos se reducirá, pueden disminuir sus posiciones en pesos y aumentar su demanda de dólares.

Será el miércoles 28 de octubre cuando la Fed anuncie su decisión sobre la tasa de interés.

En tanto, otros indicadores económicos esperados para esta semana ofrecerán un panorama de las economías de México y Estados Unidos.

El martes el Inegi publicará las cifras oportunas de exportaciones, importaciones y saldo comercial. En tanto, en Estados Unidos se conocerá la confianza del consumidor de octubre, además de indicadores de pedidos de bienes duraderos y vivienda.

Mientras que, el jueves, en Estados Unidos se publicará la primera estimación del PIB estadounidense el tercer trimestre, además del índice de precios del gasto en consumo personal de septiembre.

Finalmente, el viernes el Inegi publicará una primera estimación del crecimiento económico entre julio y septiembre. También se conocerá el informe trimestral de finanzas públicas y deuda pública.

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