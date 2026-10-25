Este es el precio del dólar HOY domingo 25 de octubre de 2026

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano se depreciaba este domingo 25 de octubre del 2026, mientras los inversionistas analizaban datos locales de inflación en busca de señales sobre la trayectoria de las tasas de interés del Banco de México.

El peso mexicano ha estado bajo presión en las últimas semanas ante preocupaciones por una reducción del diferencial de tasas frente a Estados Unidos, donde el mercado anticipa otra alza de tipos hacia finales de año, tras el ajuste de septiembre, mientras que no descarta que Banco de México pueda recortar su tasa clave.

De esta forma, este domingo 25 de octubre la moneda nacional se cotiza en 18.68 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el sábado 24 de octubre en 18.66 por cada divisa estadounidense.

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Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.6425 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.4200 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este domingo 25 de octubre:

Afirme: 17.60 a la compra – 19.20 a la venta

Banco Azteca: 17.60 a la compra – 19.19 a la venta

Banco de México, FIX del jueves: 18.6425

Bank of America: 17.1233 a la compra – 19.1205 a la venta

Banorte: 16.80 a la compra – 18.40a la venta

Grupo Financiero Multiva: 18.08 a la compra – N/A a la venta

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este domingo 25 de octubre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.66 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

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FGR