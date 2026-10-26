Una de cada tres personas en México no cuenta con un ahorro

En México, 33.6 por ciento de la población adulta no realizó ningún tipo de ahorro durante 2024, mientras que otro 36.6 por ciento recurrió exclusivamente a mecanismos informales, como guardar dinero en casa o participar en actividades como las tandas, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los resultados muestran que pese al avance en el acceso a productos financieros, guardar una parte del ingreso continúa siendo un desafío para millones de personas. La necesidad de cubrir gastos cotidianos, atender compromisos económicos y enfrentar imprevistos puede reducir los recursos disponibles para construir un respaldo.

En contraste, 21.6 por ciento de los adultos combinó mecanismos de ahorro formales e informales y sólo 8.2 por ciento utilizó exclusivamente instrumentos formales.

TE RECOMENDAMOS: Alertan por riesgos Mercado negro que mueve 170 millones de medicinas oferta ya Ozempic y otros

El Dato: La ENIF 2024 señala que el porcentaje de adultos que no tenía ningún tipo de ahorro disminuyó de 39.8% en 2021, a 33.6% en 2024, una baja de 6.2 puntos porcentuales.

Esto significa que menos de una tercera parte de la población ahorró mediante alguna alternativa del sistema financiero, aun cuando la tenencia de productos bancarios ha aumentado en los últimos años.

En el marco del Día Mundial del Ahorro, que se conmemora el próximo 31 de octubre, estas cifras permiten dimensionar la importancia que debe tener el contar con recursos para enfrentar situaciones inesperadas, desde una reparación doméstica, hasta la pérdida del empleo o una emergencia médica.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), uno de los primeros pasos para fortalecer las finanzas personales consiste en elaborar un presupuesto que permita identificar los ingresos disponibles, los gastos indispensables y aquellos desembolsos que pueden ajustarse.

53 Por ciento de adultos con educación superior tenía ahorros

El organismo recomienda aplicar el método denominado págate a ti primero, que consiste en separar una cantidad para el ahorro al momento de recibir el ingreso, en lugar de esperar a que sobre dinero al finalizar la quincena o el mes.

Aunque la referencia general es destinar alrededor de 10 por ciento del ingreso, la cantidad debe ajustarse a las posibilidades de cada persona. Cuando el presupuesto es limitado, comenzar con un monto menor que pueda mantenerse sin comprometer alimentación, vivienda, transporte o pagos indispensables resulta más viable que establecer una meta imposible de cumplir.

Por ejemplo, separar 20 pesos diarios permitiría reunir 600 pesos en un mes de 30 días y 7 mil 300 pesos a lo largo de un año. Si bien estas cantidades no sustituyen un respaldo suficiente para enfrentar emergencias mayores, pueden representar un punto de partida.

10 Por ciento de adultos con educación primaria tenía ahorro

UN RESPALDO. La Condusef señala también que una de las prioridades del ahorro debe ser la construcción de un fondo de emergencia, distinto del dinero reservado para vacaciones, compras o metas personales.

La recomendación es reunir gradualmente recursos equivalentes a entre tres y seis meses de gastos esenciales, incluidos alimentación, vivienda, servicios, transporte y compromisos financieros. El objetivo es disponer de dinero cuando ocurra una situación inesperada, sin depender inmediatamente de préstamos que generen intereses.

Para una persona cuyos gastos indispensables ascienden a 8 mil pesos mensuales, un primer objetivo sería acumular 24 mil pesos. La cifra puede parecer elevada, pero no necesita reunirse de una sola vez: el plazo dependerá de la cantidad que pueda apartarse cada cierto tiempo.

Algo que también es importante definir, de acuerdo con la Condusef, es dónde guardar esos recursos.

Para ello, la autoridad financiera aconseja utilizar instituciones reguladas y productos que permitan disponer del dinero cuando sea necesario, especialmente si se trata de un fondo para emergencias.

El Tip: Programa una transferencia automática a una cuenta separada el mismo día que recibes tu ingreso, con el fin de que ese ahorro se vuelva un hábito.

Mantener el ahorro separado de la cuenta utilizada para los gastos cotidianos ayuda a identificar cuánto se ha acumulado y disminuye el riesgo de utilizarlo en compras no previstas.

Además, antes de contratar cualquier producto financiero conviene revisar las condiciones de acceso al dinero, las comisiones, los requisitos de saldo mínimo y, cuando corresponda, los rendimientos ofrecidos.

El ahorro tampoco debe entenderse como una obligación aislada de la situación económica de cada hogar. Para quienes enfrentan deudas con intereses elevados o ingresos insuficientes, ordenar los pagos y evitar nuevos compromisos puede ser un paso previo para comenzar a formar un respaldo.

Más allá de alcanzar una cantidad determinada, el objetivo es generar un margen de protección que permita enfrentar gastos inesperados y reducir la necesidad de recurrir al endeudamiento.