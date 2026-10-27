Por falta de certeza, ICC ve lento el Plan México

Pese a que México tiene ventajas competitivas frente a otros países, como una ubicación geográfica estratégica, una red de tratados comerciales e integración productiva con América del Norte, la falta de reglas claras, certidumbre jurídica, infraestructura y una visión de largo plazo, han provocado que los resultados del Plan México, programa insignia del Gobierno federal, sean más lentos de lo que deberían ser, indicó la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

“Creo que es muy importante tomar medidas más a fondo para que las cosas cambien. Estamos observando que el Plan México tiene muy claros objetivos en ese camino, pero el resultado que se está generando está siendo más lento de lo que debería ser”, indicó Alberto Espinosa Desigaud, presidente de la ICC en conferencia de prensa.

Sostuvo que los países que compiten con México no tienen esa preocupación de desarrollo porque sí dan las condiciones de confianza para que haya inversiones, y en ese sentido, es el ejemplo que se debe de aprender y de replicar para que el futuro sea trascendente.

El Dato: La inversión representó 21.8% del PIB en el segundo trimestre del año, por debajo de la meta del Plan México de superar 25% desde este año, señaló México ¿cómo vamos?

Espinosa Desigaud añadió que aunque hay ventajas no significa que se aprovechen, y con los cambios comerciales a nivel global, las empresas han redefinido las decisiones de inversión, producción y comercio, es por ello que México debe aprovechar para que sea partícipe de la transformación; por ello, enfatizó en que es necesario que se dé certeza.

Asimismo, tras los cambios globales, el comercio internacional debe ser una oportunidad de desarrollo, de ahí que de acuerdo con el estudio El pulso de las Cámaras 2026, elaborado por la ICC, se detectó que frente a las tensiones mercantiles, 73 por ciento de las empresas ya diversifica sus mercados de exportaciones; 64 por ciento también ya busca proveedores alternativos.

“Esto significa que ante un mundo más complejo, las empresas no necesariamente están optando por aislarse. Por el contrario, están buscando nuevas formas de conectarse con los mercados internacionales. La respuesta a la incertidumbre no debe de ser cerrar mercados ni levantar barreras nuevas”, acotó.

Por lo anterior, el camino para el país es construir cadenas de suministro más resilientes, ampliar las relaciones comerciales y fortalecer a las empresas nacionales para que sean competitivas en el mundo, “México debe aprovechar su integración con América del Norte. sin perder de vista las oportunidades que ofrecen otros mercados”.

En ese sentido, la revisión del T-MEC cobra relevancia porque el proceso debe ser una oportunidad para que la integración comercial se fortalezca, se preserven las reglas claras y también se le dé más certeza y brinde confianza a las empresas para que inviertan y se generen empleos.

Añadió que si en las condiciones actuales la Inversión Extranjera Directa se ubica en alrededor de 42 mil millones de dólares, si se implementan políticas públicas adecuadas, hay mayor infraestructura, certidumbre jurídica y se adiciona que haya una permanencia del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), entonces, la cifra de IED podría ascender a más de 60 mil millones de dólares anuales, y aunque podría tomar tiempo, “es el camino a seguir”. Y la llegada de IED también permitirá que el país aproveche los cambios tecnológicos en Inteligencia Artificial, en el sector automotriz, y de electrificación vehícular.