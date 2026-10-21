AICM aumentará slots en el siguiente verano

EL DATO: LAS OBSERVACIONES realizadas por la FAA son de carácter técnico-administrativo y están relacionadas con aspectos regulatorios, normativos y de operación aeroportuaria.

El director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Juan José Padilla, aseguró que pese a que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) levantó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas, aún no aumentarán el número de horarios y frecuencias (slots), por lo que será hasta la siguiente temporada de verano que se vean las implicaciones positivas de la determinación de EU.

El directivo explicó que las empresas aéreas requieren entre cinco y seis meses para preparar sus nuevas operaciones, por lo que aseguró que hasta el momento no ha recibido solicitudes para nuevas rutas.

“Todavía no tenemos nada. Yo creo que a partir de que se dio este comunicado las vamos a recibir (las solicitudes de slots)”, señaló el funcionario al destacar además que aunque la terminal aérea se denomina como saturada, gracias a las adecuaciones a las que se ha sometido, actualmente no se encuentra en esa condición.

“Se maneja bajo la figura de slots, es considerado aeropuerto saturado, pero bajo las más modificaciones, las aperturas en las salas que hicimos, la construcción de calles de rodaje y modificaciones que hemos hecho en las vialidades y creemos que que no está saturado”.

Por su parte, Aeroméxico informó que prepara un paquete de expansión que contempla nuevas operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de que el DOT levantó las restricciones que impedían abrir nuevas rutas y frecuencias hacia ese país desde el Valle de México.

Andrés Conesa, director general de la aerolínea bandera de México, explicó que las medidas estadounidenses obligaron a la compañía a cancelar proyectos de vuelos desde el Aeropuerto Felipe Ángeles, por lo que ahora busca aprovechar las nuevas condiciones para ampliar su presencia en el mercado.

“Lo que queremos hacer ahora con este paquete que queremos anunciar es toda la zona metropolitana, que incluye por supuesto el AIFA”, señaló el directivo.

Explicó además que la compañía cuenta con capacidad para incrementar hasta 20 por ciento su oferta de asientos sin necesidad de adquirir más aeronaves, pues actualmente dispone de una flota de 170 equipos que pueden utilizarse de manera más intensiva.

Conesa detalló que algunos de sus Boeing 737 MAX y NG vuelan aproximadamente 10 horas diarias, aunque podrían operar más de 12, lo que representa una oportunidad para aumentar la oferta durante 2027 y 2028. “Con los mismos 170 aviones que hoy tenemos podemos crecer hasta 20 por ciento en producción de asientos”.

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Para concretar esta expansión, Aeroméxico inició la contratación de pilotos y sobrecargos, mientras que el incremento de 44 a 46 operaciones por hora en el AICM también contribuirá a ampliar su capacidad.

El directivo señaló que la empresa proyecta un crecimiento de 7 por ciento durante el cuarto trimestre de 2026, apoyado principalmente por una mayor utilización de sus aeronaves Boeing 787 y los nuevos horarios disponibles en el AICM.

Asimismo, consideró que la decisión del DOT permitirá competir en condiciones más equilibradas con las aerolíneas estadounidenses, aunque el elevado precio de la turbosina continuará presionando los costos operativos del sector.