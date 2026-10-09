“Cumplen conforme a plan” empresas de Fuerzas Armadas

Las empresas y proyectos del Estado a cargo de las Fuerzas Armadas avanzan conforme a sus planes y cumplen las metas previstas, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum al presentar un balance de Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Grupo Mundo Maya y el Tren Maya, cuyos resultados incluyen aumentos de pasajeros, expansión de servicios y proyectos para el transporte de carga.

Los responsables de estas operaciones reportaron avances con distintos plazos financieros: el AIFA alcanzó su punto de equilibrio en 2024, mientras Mexicana prevé igualar sus ingresos y gastos en 2030, después de completar su flota y consolidar los servicios. Para el Tren Maya, el inicio de las operaciones de carga está previsto en el primer semestre de 2027.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que los resultados se revisan mensualmente y que la Secretaría de Turismo (Sectur) apoya la integración y promoción de los servicios en plataformas de viajes. Cada empresa, añadió, tiene metas anuales y mensuales desde su construcción y puesta en marcha.

El Dato: La aerolínea Mexicana ha generado 847 empleos directos y 7 mil 202 indirectos, mientras que el Aeropuerto Felipe Ángeles, 18 mil directos y 150 mil indirectos.

“Las empresas van de acuerdo con su planeación. Desde el momento de su construcción y su puesta en marcha tienen un plan: qué metas se deben cumplir cada año, incluso cada mes.

“Y tienen su punto de equilibrio cada una de las empresas. Punto de equilibrio quiere decir que no requieren ningún apoyo adicional de presupuesto, sino que los ingresos les permiten operar y mantener sus servicios. Y están todos de acuerdo a la planeación que se hizo desde el primer momento y van aumentando cada mes y cada año”, afirmó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que las reuniones de seguimiento permiten identificar cuándo se requiere mayor apoyo para promover los servicios.

El director general del AIFA, Isidoro Pastor, informó que, del 21 de marzo de 2022 al 5 de octubre de 2026, el aeropuerto transportó a 22 millones 661 mil 800 pasajeros en 179 mil 505 operaciones. Ofrece 40 destinos nacionales y siete internacionales.

La terminal cuenta con siete aerolíneas de pasajeros, cinco nacionales y dos internacionales, además de 53 de carga. Destacó que el equilibrio entre ingresos y egresos se consiguió desde 2024.

En el caso de Mexicana, su director general, Leobardo Ávila Bojórquez, detalló que cinco aviones Embraer se incorporaron este año, con lo que la flota llegó a 10 unidades. Las dos más recientes aún se encuentran en proceso de certificación y se espera recibir otras dos para cerrar 2026 con 12 aeronaves.

La proyección es sumar ocho más para completar 20 en 2028. Después, la compañía entrará en una etapa de maduración de sus servicios, con el objetivo de alcanzar el punto de equilibrio en noviembre de 2030.

Ávila Bojórquez reportó un acumulado de un millón 276 mil 152 pasajeros y un crecimiento de 31 por ciento. También informó el transporte de mil 314.9 toneladas de carga, 23 por ciento más este año respecto a 2025, así como la generación de 847 empleos directos y siete mil 202 indirectos.

Este año, la aerolínea abrió destinos a Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y Bajío. El próximo 17 de noviembre comenzará el servicio a Zacatecas y, para la temporada invernal, prevé reforzar su oferta hacia Tulum.

La empresa también impulsa promociones para compras anticipadas, paquetes que integran transporte, hospedaje y atracciones, además de una tarjeta de crédito con descuentos y compras a meses sin intereses. Anunció que incluso estos esquemas serán parte de las ofertas del Buen Fin.

Por su parte, Ricardo Flores González, director general de Grupo Mundo Maya, informó que el grupo dispone de 12 aeropuertos, dos nacionales y 10 internacionales; siete hoteles, cuatro parques y dos museos. Cuenta además con 18 unidades de hidrocarburos: 13 estaciones de combustible y cinco gasolineras.

Sus aeropuertos registraron dos millones de pasajeros y 70 mil operaciones, con un crecimiento de 8.14 por ciento respecto a 2025. Los hoteles recibieron a casi 75 mil personas, un aumento de 37.2 por ciento.

En el balance del Tren Maya se expuso que la infraestructura de carga contempla cuatro terminales, un ramal y un libramiento para iniciar operaciones en el primer semestre de 2027. Para 2028 se prevé consolidar la operación de carga y pasajeros, así como poner en servicio cinco terminales complementarias. La ruta incluye ampliar alianzas comerciales en 2029 y alcanzar, en 2030, cuatro millones de pasajeros y 4.7 millones de toneladas de mercancías.

Sobre la suspensión de vuelos comerciales a Tulum, Flores González señaló que las aerolíneas no les han comunicado motivos de inseguridad. Atribuyó las decisiones a sus modelos de negocio, la demanda por temporadas y el encarecimiento de la turbosina. “Para nosotros no nos han mencionado cuestiones de inseguridad en Tulum, más bien son cuestiones de negocio de las propias empresas”, sostuvo.

Precisó que la temporada alta comenzará en noviembre y terminará en marzo de 2027. Añadió que varias suspensiones son temporales y que Air Canada, WestJet y Air Transat retomarán operaciones el 25 de octubre. En el caso de Volaris, indicó que la restricción corresponde únicamente a la ruta Guadalajara-Tulum.

Ávila Bojórquez aseguró que Mexicana mantiene el servicio a ese destino y aumentará los vuelos durante el invierno. Explicó que otros operadores responden a objetivos, capacidades y esquemas de conectividad distintos.