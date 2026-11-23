Importante golpe, nos comentan, el que dio ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, con la detención de Jehry “N”, propietario de una joyería y uno de los principales compradores y revendedores de relojes de alta gama relacionados a robos con violencia a usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, automovilistas y comensales de restaurantes. La corporación policiaca, a cargo de Pablo Vázquez, realizó la captura en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como con personal de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, que cumplimentaron dos órdenes de cateo. Una de ellas en una joyería ubicada en Miguel Ángel de Quevedo en la alcaldía Coyoacán, donde se hallaron tres relojes, una báscula, un arma de fuego, ocho cartuchos útiles, un cargador metálico, 31 bolsitas con posible marihuana, 60 bolsitas con aparente piedra, cuatro celulares y un vehículo. Ahí el dato.