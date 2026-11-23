Y al que se le andan complicando un poco las cosas es al exfutbolista Carlos Gullit Peña, al que una exregidora morenista del municipio de León Gabriela Echeverría, lo acusó de haberla tocado de una manera que no le agradó, al grado de que, anunció, recurrirá a la Comision Nacional de Honestidad y Justicia. Los hechos ocurrieron en una reunión a la que acudieron varios de los interesados en anotarse al proceso interno para la coordinación guinda del municipio de León, Guanajuato. Nos cuentan que no fue todo, pues también hubo quien lo siguió hasta su vehículo, tras la reunión, para aparentemente tratar de mostrar que se encontraba en un estado inconveniente. El deportista que ahora busca hacer sus pininos en la política se apuró a responder con un comunicado en las benditas redes “para aclarar los hechos que se han comentado en diversos espacios informativos y que atentan contra mi persona, sobre un hecho que jamás sucedió”. Pendientes.