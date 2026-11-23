Y fue la UAM la que cumplió ya un mes en paro y a cuya directiva parece que se le está haciendo bolas el engrudo, mientras crecen las inquietudes entre los sectores académico y estudiantil, porque se complican las posibilidades de terminar adecuadamente el trimestre —algo previsto para el próximo 11 de diciembre—. Apenas el sábado se conoció una serie de medidas con las que se intenta avanzar en la gestión de inconformidades, como es sabido, muchas de ellas justificadas y detonadas por la absurda compra de vehículos Tesla. El caso es que hasta el momento no hay una fecha definida para que se levante el paro y más bien parece estar estancado en una maraña burocrática de mesas, revisiones, medidas de seguimiento. El rector Gustavo Pacheco la tiene complicada. Tendrá que hacer algo más para que se reabra la Casa Abierta al Tiempo.