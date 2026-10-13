Embajador Ronald Johnson es un ‘buen aliado’ de México: Sheinbaum

En la imagen, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador de EU en México, Ronald Johnson.

Después de recientes tensiones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo describió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, como un “buen aliado”.

Durante su mensaje ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que celebra su 50 aniversario, la mandataria federal destacó la conducción a la incertidumbre provocada por la imposición de aranceles de el gobierno de Donald Trump.

En ese contexto, subrayó que Ronald Johnson ha brindado ayuda a México para alcanzar convenios positivos con la administración de Donald Trump.

“Hay que decir que el embajador nos ayuda mucho, el embajador Johnson, en los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos. Es un buen aliado de México”, expresó.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante la Quinta Convención Binacional de la American Society, el 23 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo comentó que, ante el impacto a la economía mexicana por la imposición de aranceles, se buscó la manera de enfrentar la situación con el sector privado.

También resaltó la labor del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para recibir al sector empresarial y atender sus inquietudes, así como mantener el acercamiento con la administración estadounidense.

“Nos dimos cuenta que esto iba a afectar la economía. Lo primero que hicimos fue juntarnos. Es decir, ¿qué podemos hacer hacia adelante? Porque esta situación la tenemos que enfrentar juntos y así lo hemos venido haciendo, caminando permanentemente juntos. El secretario de economía, Marcelo Ebrard, se reúne con ustedes un día así y otro día también para poder atender cualquier situación que tengamos, no solamente con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo.

Sheinbaum se reunió con Ronald Johnson

El pasado 8 de octubre, la Claudia Sheinbaum se reunió con Ronald Johnson y representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en Palacio Nacional, días después de los cuestionamientos de la Presidenta sobre la participación del diplomático en el inicio de la construcción de una academia policial en Querétaro.

“En Palacio Nacional, recibimos a integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ronald Johnson. Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países”, informó la mandataria en redes sociales.

El diálogo se prolongó por más de dos horas, y al término el presidente del CCE, José Medina Mora Icaza, señaló que la principal preocupación del sector estadounidense es la permanencia del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y su extensión formal por otros 16 años para dar certidumbre a las inversiones.

Asimismo, se abordó un balance de los compromisos de México ante las prioridades de la administración Donald Trump en migración y seguridad, incluida la colaboración con inteligencia estadounidense con respeto a la soberanía.

“Se habló de cómo estas prioridades que ha marcado el gobierno americano: migración, México ha hecho su parte para que tengamos, compartamos una frontera segura”, explicó Mora Icaza.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr