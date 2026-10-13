Versión Impresa, 13 octubre de 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- Por pensiones, 14 universidades en fragilidad y 4 críticas; urge SEP reformas
- Avanzan en San Lázaro leyes de Derechos e ISR
- Van por atención de quejas legítimas en salud; esperan consulta en SNTSS
- Amplían consulta sobre ley para derechos indígenas
- Por Simón y Rachel, 2 muertos y 10 desaparecidos... por ahora
- Aseguran México y EU 1.2 t de cocaína frente a Oaxaca
- En noviembre, aviso de fenómenos naturales
- Góbers, con derecho a buscar otro cargo
- PAN abre la puerta a alianzas para frenar a Morena en 2027
- Defiende la integración de América del Norte
- Capturan a líder de Barrio 18; maras suman 23 años de aseguramientos aquí
- Faltan refugios y reparación de daños a víctimas de trata: EU
- Rescatan a 32 tras paso de Rachel en BC
- Designan a Lydia Antonio como embajadora en Perú
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