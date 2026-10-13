Rescatan a 32 tras paso de Rachel en BC

En una operación aérea que permitió poner a salvo a 32 personas que quedaron aisladas por las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gestionó directamente ante la Presidenta Sheinbaum el apoyo de la Defensa, cuyos elementos llevaron a cabo el rescate de las familias que se encontraban en el rancho Génesis.

Gracias a esta coordinación entre el gobierno del estado y el Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa desplegó un helicóptero para realizar las maniobras de rescate y trasladar a las familias hacia una zona segura, ante las dificultades de acceso ocasionadas por las fuertes lluvias que afectaron la región.

Entre las personas rescatadas se encuentran nueve hombres, 10 mujeres y 13 niñas y niños, además de tres caninos que también fueron evacuados. Para desarrollar estas labores, se realizaron cinco viajes en helicóptero para el traslado de personas, además de un vuelo de reconocimiento y apoyo para el ingreso de las y los rescatistas, quienes trabajaron para completar exitosamente la operación.

En este operativo también coadyuvó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Asimismo, ante las afectaciones que dejó la tormenta tropical Rachel, la gobernadora instruyó la instalación de centros de acopio de víveres y artículos de higiene personal en las instalaciones del DIF Estatal y los DIF municipales, con el propósito de convocar a la solidaridad de la población y brindar apoyo a las familias que enfrentan las consecuencias de este fenómeno meteorológico.

La mandataria destacó que, además de las labores de rescate, su gobierno mantiene acciones para atender a las comunidades afectadas, llevar ayuda y acompañar a las familias en el proceso de recuperación de sus viviendas y su patrimonio.