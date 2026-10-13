Por Simón y Rachel, 2 muertos y 10 desaparecidos... por ahora

Labores de limpieza de la Guardia Nacional tras el paso del huracán Simón en Manzanillo, Colima, ayer.

El huracán Simón y la tormenta tropical Rachel dejaron dos personas muertas en Guerrero y Baja California, además de 10 desaparecidas en este último estado y daños en viviendas, comercios y carreteras que también alcanzaron a Colima.

Mientras continúan las operaciones de rescate, la amenaza se extiende ahora hacia Sinaloa, donde las autoridades evacuaron a 616 habitantes y movilizaron a seis mil 500 efectivos ante el riesgo de que el ciclón alcance sus costas esta semana.

Baja California concentra los 10 reportes de personas desaparecidas, ocho en Ensenada y dos en San Felipe, además de la muerte de una menor de edad. La gobernadora, Marina del Pilar Ávila, informó que las crecidas impiden el acceso terrestre a ciertas comunidades, por lo que las Fuerzas Armadas enviaron helicópteros para realizar labores de rescate.

El Dato: Los vuelos comerciales programados para ayer en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta serían reanudados a partir de hoy, según el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

En una de estas operaciones, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana rescataron a 32 integrantes de una congregación religiosa, 22 extranjeros y 10 mexicanos, que permanecían aislados tras un deslave en el rancho Génesis, en Ensenada. Un helicóptero UH-60 realizó tres maniobras para evacuar al grupo y a tres perros.

Las labores de auxilio incluyen la búsqueda de una persona que, según testimonios, habría sido arrastrada por la corriente del río Pípila. Militares y elementos de la Guardia Nacional (GN) recorren un tramo de 22 kilómetros, aunque no se precisó si alguno de los rescatados presentaba lesiones ni se aclaró si esta desaparición forma parte del balance estatal.

Ante las afectaciones, las autoridades de Baja California desplegaron a 14 mil elementos y habilitaron seis refugios que albergan a 56 personas. Ávila Olmeda también anunció la instalación de centros de acopio y mantuvo activo el Comité Estatal de Emergencia para coordinar la atención a las comunidades.

13 Estados registrarán lluvias fuertes hoy

La segunda víctima mortal fue una persona de 71 años que falleció tras el colapso de una barda en Chilpancingo, Guerrero, confirmó la gobernadora, Evelyn Salgado. Las lluvias del huracán Simón causaron daños en vehículos, viviendas y comercios de Acapulco, Costa Grande y la Montaña. El balance incluye siete bardas caídas, dos socavones y árboles derribados.

En Colima, las inundaciones y los derrumbes dañaron 71 viviendas y 35 comercios, además de escuelas, centros médicos y carreteras. La gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, confirmó que no hubo fallecidos, heridos ni desaparecidos; los refugios recibieron a 177 personas en distintas localidades de la entidad

Las Fuerzas Armadas mantienen activo el Plan DN-III-E, mediante el cual realizan labores de limpieza, desazolve, reapertura de vialidades y entrega de alimentos en las localidades afectadas por ambas tormentas.

AMENAZA. Sinaloa concentra ahora las acciones preventivas. La Secretaría de Marina (Semar) evacuó a 616 habitantes de comunidades bajo riesgo y el Gobierno federal dispuso una fuerza inicial de seis mil 500 efectivos. Por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, encabezó el Puesto de Comando en Mazatlán.

La Armada dispone de cinco mil 683 efectivos en la Cuarta Región Naval y 10 brigadas de emergencia, con unos 600 especialistas en Sinaloa y Nayarit. Cuenta, además, con más de mil 300 despensas y cinco mil 745 litros de agua embotellada. Protección Civil prevé aumentar este martes el contingente y colocar maquinaria pesada en zonas estratégicas.

El operativo respondió al pronóstico federal de un posible impacto como huracán categoría 1 cerca de Mazatlán hacia la medianoche del jueves. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtió ayer por la noche que no puede precisar la ruta ni el punto de llegada a tierra.

Simón registró vientos de 155 kilómetros por hora y avanzaba al oeste-noroeste a seis por hora. Su centro estaba a 135 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y 315 kilómetros al sur de Mazatlán. Algunos modelos prevén que permanezca casi estacionario dos días; otros anticipan un giro al noreste, hacia el litoral.

“La confianza en el pronóstico de la trayectoria permanece baja”, advirtió el NHC. México sustituyó la vigilancia de huracán por otra de tormenta tropical entre Cabo Corrientes y Escuinapa, pero mantuvo la alerta por condiciones de categoría 1 desde el norte de ese municipio hasta Bahía Tempehuaya. Las Islas Marías continúan bajo aviso de huracán por vientos intensos y marejada peligrosa.

Para el occidente y noroeste del país, el organismo prevé lluvias acumuladas de 125 a 255 milímetros hasta el jueves, con máximos aislados cercanos a 380 milímetros en Sinaloa. Esas precipitaciones podrían provocar crecidas repentinas, inundaciones y deslaves, incluso si cambia el lugar del eventual impacto.

Fuera de Sinaloa, personal naval limpió La Manzanilla y Pérula, Jalisco, y recorrió Cabo Corrientes. Las autoridades habilitaron 20 albergues en Tomatlán y dos en Cruz de Loreto.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que restableció el servicio eléctrico tras interrupciones menores, mientras que Protección Civil pidió evitar cauces y atender las alertas oficiales.

En noviembre, aviso de fenómenos naturales

| Por Yulia Bonilla |

El sistema de alerta sonora ante fenómenos naturales estará listo en noviembre, estimó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Va a estar lista en noviembre… Todavía falta un poco para poderla utilizar, y esperemos que en noviembre ya esté totalmente lista”, dijo.

Destacó que en 2026 disminuyeron los daños por las intensas precipitaciones y otros fenómenos con las obras de desazolve, contenciones en ríos y demás puntos en Acapulco, Guerrero, uno de los más perjudicados en los últimos años.

“Aquí… Fíjense, todo el trabajo que se hizo de desazolve de los ríos en Acapulco ayudó muchísimo en esta ocasión. Es la apertura de canales, el desazolve de ríos, los bordos; fue muy importante para evitar las inundaciones”, destacó.

El pasado 1 de octubre fue presentado el Sistema Nacional Interinstitucional de Monitoreo Metoceánico y Alerta Temprana de Eventos Extremos, Apixqui, como un proyecto que ya opera y el cual ha realizado 30 veces más observaciones en tiempo real utilizadas para el monitoreo meteorológico y oceánico, lo que permitirá advertir con mayor anticipación a los gobiernos estatales y a la población sobre los fenómenos naturales.

El Tip: El sistema utiliza Cell Broadcast, que permite enviar alertas a teléfonos ubicados en una zona determinada.

Este proyecto fue desarrollado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Marina (Semar), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).

La secretaria de Ciencias, Rosaura Ruiz, precisó entonces que la información que Apixqui arroje no sólo servirá al país, sino que también se enviará al extranjero.

Semanas atrás, la mandataria federal comentó que el alertamiento funcionará de una manera similar a la que se implementa para advertir a la población en caso de sismo; sin embargo, se mantienen los trabajos para que precise el tipo de fenómeno.