Lemus ordena investigar “posible exceso” policial

LA MANIFESTACIÓN transcurría en paz en un inicio, el domingo pasado.

Luego de la manifestación del domingo en Guadalajara en contra del abasto de agua contaminada, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó que se investigue la actuación de la Policía, con el fin de sancionar cualquier posible abuso de la fuerza.

“He ordenado que se revisen todos los videos para investigar la actuación de la Policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza”, asentó el mandatario estatal.

Ayer por la mañana, Lemus Navarro señaló que, tras los hechos violentos que se registraron en la marcha por la calidad del agua en Guadalajara, de los 39 detenidos inicialmente ya habían sido liberados 12, luego de una “revisión minuciosamente, caso por caso”.

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Por la tarde, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que hasta ese momento sumaban 23 personas que fueron liberadas luego de los actos violentos registrados durante la manifestación.

El dato: LA CNDH lanzó un exhorto a autoridades a respetar los derechos a la protesta social, libertad de expresión y reunión pacíficas en manifestaciones por el acceso al agua.

La fiscalía informó que el agente del Ministerio Público dictaminó su libertad con base en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les permite continuar con la integración de carpetas de investigación sin la necesidad de que estén en prisión preventiva.

También, las autoridades informaron que el agente del Ministerio Público cuenta con 48 horas para definir la situación legal de las personas puestas a disposición de la autoridad.

El gobernador subrayó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que acompañó la marcha desde el inicio y hasta el final, abrió una investigación de oficio y su gobierno colaborará con toda la información que le sea solicitada y se atenderá cualquier recomendación.

Aseguró que la manifestación ciudadana transcurrió de manera pacífica desde su salida de la glorieta Minerva hasta su llegada a Casa Jalisco, donde, afirmó, la situación cambió con la presencia de grupos de choque.

320 Colonias de Guadalajara padecen el problema con el agua

“Eso fue lo que sucedió hasta que llegó a Casa Jalisco un grupo de choque de aproximadamente 400 personas que tenían la intención de generar violencia, a fin de quitarle legitimidad a una marcha verdaderamente ciudadana”, dijo.

El mandatario estatal emecista aseguró que “lo que sucedió ayer no puede volver a repetirse y la violencia no puede ser el camino”. Además, refrendó el compromiso de resolver de fondo el problema de la calidad del agua.

Adelantó y prometió que el agua no se privatizará y el servicio no se entregará a ninguna empresa, y que las tarifas no subirán su precio.

Al referirse al caso, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, respaldó las manifestaciones realizadas por la falta de agua y señaló que el gobernador de Jalisco se comprometió a esclarecer las detenciones y reparar posibles excesos, en caso de que se hayan cometido.

A través de un breve mensaje colocado en sus redes sociales, el excandidato presidencial salió a fijar su posición en torno de las protestas y las circunstancias que se generaron a partir de éstas.

“He escuchado el compromiso del gobernador de aclarar el estado de cada una de ellas y de reparar, en su caso, si se cometieron excesos, si se hizo alguna de forma injusta o desproporcionada”, declaró Álvarez Máynez.

ANUNCIAN TANDEOS

Por Alan Gallegos

AUTORIDADES de Jalisco acordaron ayer aplicar un esquema de cortes rotativos de agua, conocidos popularmente como tandeos, a partir del jueves 15 de octubre.

La anterior situación ocurre como consecuencia del cierre de compuertas en la presa de Las Pintas, debido a los altos niveles de contaminación que se presentan en este cuerpo de agua y con el objetivo de tener una mejor calidad del líquido.

La medida provocó ya una reducción de 30 por ciento del recurso disponible para su distribución en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con medios locales, los municipios menos perjudicados serán Tonalá y Zapopan.

En una reunión entre autoridades estatales y municipales estuvieron presentes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; alcaldes y la directora de Gestión Territorial, Karina Hermosillo, además del director de Obras Públicas, David Zamora; el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez, y el director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui.

Cuestionan inacción sobre el bloque negro

| Por Alan Gallegos |

EL ESPECIALISTA en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena cuestionó la capacidad de las autoridades para contener al denominado bloque negro.

“Sabemos perfectamente que en todas las marchas se va a contar con un bloque negro que va a hacer sus disturbios y es ahí donde distingo si realmente se está haciendo un trabajo de inteligencia bastante quirúrgico para discernir y apartar a este bloque de la propia masa que legítimamente está protestando por sus derechos”, dijo.

En entrevista con Javier Solórzano en el programa de YouTube de La Razón, el experto agregó que éste es un tema pendiente en el tema de seguridad y hace falta inteligencia para distinguir a este grupo de choque desde tierra y aire mediante videovigilancia. “Desafortunadamente no hay manera de declarar que esta situación está bajo control y se le salió de control a la Policía de Guadalajara, y por supuesto que tienen que existir consecuencias por este tema”, aseguró.

“La pregunta clave que nos queda siempre ante estas circunstancias es ¿por qué no se actúa sobre el bloque negro? Ésa es la gran incertidumbre que se tiene”, concluyó.

ESTABAN EN PAZ. Diego Magallanes, participante en la movilización, aseguró que la marcha transcurrió pacíficamente desde la Minerva hasta Casa Jalisco, donde, dijo, policías antimotines y bomberos utilizaron golpes y chorros de agua a presión contra los asistentes.

De acuerdo con su testimonio recogido por La Razón, la respuesta de las autoridades fue desproporcionada y derivó en detenciones y presuntas agresiones contra los manifestantes.

Según su versión, los reclamos subieron de nivel entre los asistentes y las autoridades. Afirmó que personal de bomberos lanzó chorros de agua a presión en contra de los manifestantes, mientras policías antimotines golpeaban a algunos asistentes y movían las vallas de seguridad.

Rechazó la versión de las autoridades sobre la presencia de aproximadamente 400 personas encapuchadas y armadas con objetos punzocortantes. Sostuvo que, en todo caso, habría alrededor de 15 integrantes identificados con el llamado bloque negro, una cantidad que, a su juicio, no justificaba la respuesta policial.