Investigan causas del incidente

Muere hombre en Six Flags Georgia

Un hombre murió y varias personas resultaron heridas en una montaña rusa de Six Flags Over Georgia; autoridades investigan las causas del incidente

MONTAÑA rusa de Six Flags over Georgia en Austell, ayer.
MONTAÑA rusa de Six Flags over Georgia en Austell, ayer. Foto: AP
Por:
La Razón Online

Un hombre murió y varias personas resultaron heridas ayer tras un incidente en una montaña rusa de Six Flags Over Georgia, ubicado a 24 kilómetros al noroeste de Atlanta, Estados Unidos.

Testigos dijeron a WXIA, cadena afiliada a CNN, que vieron al hombre caer de la atracción. Imágenes aéreas mostraron que otros pasajeros eran evacuados. La policía del condado de Cobb informó que detectives de la unidad de delitos graves investigarán lo ocurrido, aunque no precisó la causa de la muerte ni el origen de las lesiones.

Un portavoz del parque expresó sus condolencias a la familia y aseguró que el personal y las autoridades locales respondieron de inmediato. También afirmó que colaboran plenamente con la investigación.

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El caso ocurre casi dos semanas después de que Six Flags Magic Mountain, en California, anunciara el cierre permanente de su montaña rusa X2, tras denuncias por lesiones cerebrales graves y muertes relacionadas con la atracción.

El presidente del parque, Brian Oerding, afirmó que, pese a que el juego superó numerosas pruebas de seguridad, decidieron cerrarlo por considerar que era lo correcto. Añadió que la seguridad es fundamental para la empresa y que toman en serio la pérdida de confianza de los visitantes.

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