Anuncian ajustes a ordenamiento

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que su administración presentará observaciones formales a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para modificar o precisar algunos apartados del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, ante las dudas que ha generado sobre el impuesto predial y el uso de terrenos baldíos.

En conferencia, la mandataria capitalina destacó que el documento aún está en un proceso de análisis, por lo cual consideró que es momento de llevar a cabo modificaciones para aclarar temas.

“Este programa está en consulta. Eso significa que se puede aclarar, se pueden hacer modificaciones, he pedido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, al Instituto de Planeación, principalmente, que puedan tener algunos elementos, algunos puntos que consideremos sea necesario modificar”, afirmó.

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La postura de Brugada Molina coincidió con la Sedatu, que ayer anunció ajustes a la redacción del proyecto para atender las observaciones de organizaciones sociales, comunidades indígenas, legisladores y gobiernos.

Entre los temas por revisar están las disposiciones sobre terrenos baldíos y el cobro del impuesto predial, con el propósito de evitar interpretaciones equivocadas y brindar mayor certeza a la ciudadanía.

El subsecretario de Sedatu, José Alfonso Iracheta Carroll, rechazó que el documento contemple un aumento al impuesto predial y explicó que se analiza precisar algunos apartados, incluso mediante anexos.

El funcionario federal también descartó suspender el proceso, al considerar que ello interrumpiría el diálogo con los distintos sectores. Sostuvo que el objetivo es ampliar la participación y revisar las propuestas, antes de definir la versión final del instrumento.