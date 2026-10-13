Hay baja histórica de homicidios en CDMX desde 2006

Clara Brugada y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, junto a otros integrantes del gabinete local, ayer.

La Ciudad de México alcanzó su mínimo histórico en la incidencia de homicidios en los últimos 20 años, pues en julio de 2026 las autoridades registraron 42 casos, lo cual no se reportaba desde julio de 2006 con 40, destacó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Durante el Informe de Actividades del Gabinete de Seguridad, la mandataria capitalina destacó que la cifra del presente año además se suma a la tendencia a la baja que existe desde junio pasado.

“Desde 2006, no teníamos en esta ciudad, un mes con menos homicidios. Además, tuvimos el mes de septiembre, como hemos dicho, con menos homicidios, en 29 años.

TE RECOMENDAMOS: Ordenación de la Zona Metropolitana Anuncian ajustes a ordenamiento

“Desde que tenemos la serie histórica, que también es importante resaltar, desde 2024, la reducción del homicidio desde que entramos fue de 18 por ciento. Cada mes, con el homicidio en mínimos históricos, significa algo poderoso y transformador. Reducir los homicidios a mínimos, son vidas salvadas”, dijo.

El Tip: La Secretaría de Seguridad Ciudadana reveló que ya suman 424 personas detenidas por los presuntos delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa.

De acuerdo con la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, resaltó que mientras en 2019 se registraban 4.02 homicidios y feminicidios diarios, actualmente el promedio es de 1.98; aunado a ello, las vinculaciones a proceso por este delito van al alza.

Como parte de las acciones para combatir los delitos de alto impacto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, mencionó que del 5 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del presente año, se detuvieron a 12 mil 381 personas por delitos de alto impacto.

En el mismo periodo, resaltó el funcionario local, policías aprehendieron a mil 502 presuntos delincuentes, así como a 87 objetivos prioritarios y desarticuló 47 células criminales.

“Éste es el espíritu de la Policía de la Ciudad de México: 86 mil hombres y mujeres valientes, que con lealtad y vocación, incluso a costa de su propia integridad, materializan diariamente la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz, directamente en las calles de nuestra ciudad”, dijo Vázquez Camacho.