Hay nueve veces más cempasúchil

Figuras de cartón de un catrín y una catrina en un vivero productor de la flor característica de Día de Muertos, en 2025.

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) informó que mientras en 2019 se cultivaron en la Ciudad de México más de un millón de plantas de cempasúchil, para el presente año alcanzaron casi 10 millones de ejemplares.

La dependencia local informó que este aumento en la producción de esta flor característica en la celebración del Día de Muertos se ha fortalecido por el programa Altépetl Bienestar, que brinda apoyos económicos, técnicos y en especie a las y los floricultores.

596 Productores de Xochimilco y Tláhuac siembran la flor

De acuerdo con la Sedema, las principales zonas de cultivo de cempasúchil son barrios de Tláhuac, Xochimilco y los pueblos de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco.