Cuestionan inacción sobre el bloque negro

INTEGRANTE del grupo de atacantes en la marcha, en una acción de agresión.

EL ESPECIALISTA en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena cuestionó la capacidad de las autoridades para contener al denominado bloque negro.

“Sabemos perfectamente que en todas las marchas se va a contar con un bloque negro que va a hacer sus disturbios y es ahí donde distingo si realmente se está haciendo un trabajo de inteligencia bastante quirúrgico para discernir y apartar a este bloque de la propia masa que legítimamente está protestando por sus derechos”, dijo.

En entrevista con Javier Solórzano en el programa de YouTube de La Razón, el experto agregó que éste es un tema pendiente en el tema de seguridad y hace falta inteligencia para distinguir a este grupo de choque desde tierra y aire mediante videovigilancia. “Desafortunadamente no hay manera de declarar que esta situación está bajo control y se le salió de control a la Policía de Guadalajara, y por supuesto que tienen que existir consecuencias por este tema”, aseguró.

“La pregunta clave que nos queda siempre ante estas circunstancias es ¿por qué no se actúa sobre el bloque negro? Ésa es la gran incertidumbre que se tiene”, concluyó.

ESTABAN EN PAZ. Diego Magallanes, participante en la movilización, aseguró que la marcha transcurrió pacíficamente desde la Minerva hasta Casa Jalisco, donde, dijo, policías antimotines y bomberos utilizaron golpes y chorros de agua a presión contra los asistentes.

De acuerdo con su testimonio recogido por La Razón, la respuesta de las autoridades fue desproporcionada y derivó en detenciones y presuntas agresiones contra los manifestantes.

Según su versión, los reclamos subieron de nivel entre los asistentes y las autoridades. Afirmó que personal de bomberos lanzó chorros de agua a presión en contra de los manifestantes, mientras policías antimotines golpeaban a algunos asistentes y movían las vallas de seguridad.

Rechazó la versión de las autoridades sobre la presencia de aproximadamente 400 personas encapuchadas y armadas con objetos punzocortantes. Sostuvo que, en todo caso, habría alrededor de 15 integrantes identificados con el llamado bloque negro, una cantidad que, a su juicio, no justificaba la respuesta policial.