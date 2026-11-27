Para cuidar la salud de las familias ante la temporada de frío, el municipio de Huixquilucan comenzó este viernes 27 de noviembre el “Operativo Invernal 2026”. El despliegue de seguridad y asistencia médica estará activo hasta finales de marzo de 2027 para proteger a la población de las bajas temperaturas.

Elementos de Protección Civil municipal intensificarán las labores de vigilancia con patrullajes matutinos y nocturnos. El enfoque prioritario contempla 19 comunidades situadas en las zonas elevadas de la demarcación, donde el termómetro suele registrar temperaturas de entre cero y cinco grados Celsius.

Sobre el inicio de las acciones de resguardo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó la relevancia de mantener la presencia constante de las cuadrillas de auxilio en las zonas de mayor riesgo.

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“Queremos que nuestras familias se sientan tranquilas y respaldadas ante el descenso de temperaturas, por eso nuestros elementos de Protección Civil estarán vigilando de día y de noche las zonas más vulnerables del territorio”, afirmó la alcaldesa.

Despliegan Operativo Invernal en Huixquilucan ı Foto: Especial

La autoridad municipal advirtió que el frío extremo incrementa el riesgo de padecer hipotermia, neumonía e infecciones respiratorias agudas. Debido a esto, se extrema la atención en sectores prioritarios como menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Las comunidades atendidas directamente incluyen la Cabecera Municipal, El Hielo, El Guarda, Ignacio Allende, La Cañada, La Cima, La Glorieta, Llano Grande, Magdalena Chichicaspa, Piedra Grande, San Bartolomé Coatepec, San Cristóbal Texcalucan, San Francisco Dos Ríos, San Jacinto, San José Huiloteapan, San Juan Yautepec, Santa Cruz Ayotuxco, Santiago Yancuictlalpan y Zacamulpa.

Protección Civil recomienda a la población vestir en capas —bajo el método conocido como la cebolla—, resguardar rostro, manos y orejas al salir, así como consumir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C.

Asimismo, se hace un llamado enfático a no encender anafres ni braseros al interior de los hogares para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Para cualquier eventualidad, la ciudadanía puede comunicarse directamente al Centro de Mando municipal a las líneas (55) 3605 1439 y (55) 5290 6064, o a Protección Civil al (55) 5949 3799. De igual forma, los reportes de auxilio se atienden mediante la aplicación móvil SayVU.

Despliegan Operativo Invernal en Huixquilucan ı Foto: Especial

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MSL