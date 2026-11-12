Despliegan operativo ‘Buen Fin Seguro’ en Huixquilucan

Desde las 00:00 horas de este viernes 13 y hasta el martes 17 de noviembre, el Gobierno de Huixquilucan pondrá en marcha el operativo “Buen Fin Seguro”, para blindar los sitios comerciales de las zonas Tradicional, Popular y Residencial, con el propósito de proteger las compras que la ciudadanía llevará a cabo en plazas comerciales, tiendas de autoservicio y establecimientos durante “EL Buen Fin” y durante los días de asueto.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que se desplegará todo el estado de fuerza policial para brindar protección a la ciudadanía y acompañamiento a las familias durante el evento comercial más importante del año, por lo que participarán todos los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, quienes reforzarán los patrullajes en las zonas de mayor afluencia, como plazas comerciales, sitios de recreación y bancos.

“Queremos que las familias salgan a realizar sus compras con la total certeza de que están protegidas, por eso pusimos en marcha este operativo que mantendrá a nuestros policías vigilando las calles, los bancos y los centros comerciales las 24 horas del día. Los días de ´El Buen Fin´ y este fin de semana largo deben ser para disfrutar y reactivar nuestra economía local, así que no bajaremos la guardia en ningún momento para procurar la paz y el orden en Huixquilucan”, indicó la alcaldesa Romina Contreras.

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Operativo de seguridad en Huixquilucan ı Foto: Especial

Asimismo, la presidenta municipal recordó a la población que, debido a que “El Buen Fin” coincide con el fin de semana largo, se intensificarán, de manera simultánea, los patrullajes preventivos en las zonas habitacionales del territorio municipal, con el propósito de inhibir el robo a casa-habitación y blindar el patrimonio de las familias que aprovechan estos días de asueto para salir de viaje.

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, detalló que se dará continuidad a las estrategias de vigilancia, destacando el Operativo Conjunto “Prevención del Delito”, el cual se realiza en conjunto con Cuajimalpa y Miguel Hidalgo y que tiene la finalidad de blindar las zonas limítrofes; el Operativo “Pasajero Seguro”, donde se refuerza la vigilancia en el transporte público y las revisiones a motocicletas en todo el territorio.

Detalló que, además de los patrullajes permanentes que se implementarán por todo el territorio, se desplegarán seis torres móviles de vigilancia en puntos estratégicos, que se suman a las más de mil cámaras de videovigilancia, los nueve arcos lectores de placas y el monitoreo permanente desde los dos Centros de Mando.

Operativo de seguridad en Huixquilucan ı Foto: Especial

De Igual forma, habrá elementos de Vialidad en calles y avenidas con mayor flujo vehicular para evitar congestionamientos causados por el aumento de la movilidad y con el objetivo de prevenir incidentes.

Cabe destacar que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil; así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android y iOS.

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MSL