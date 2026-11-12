VIDEO capta asesinato de Eduardo Valdovinos, aspirante de la 4T a Lázaro Cárdenas, Michoacán

El 11 de noviembre el aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas, Eduardo Valdovinos, fue asesinado durante una cabalgata, y el hecho quedó registrado en un video que ya se encuentra en redes sociales.

Eduardo Valdivos se encontraba en la cabalgata en honor a San Martín Caballero que se estaba realizando en la Tenencia de Buenos Aires del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el también empresario se encontraba cerca de una cancha de futbol ubicada a los alrededores de la iglesia local cuando fue atacado de manera inesperada.

En redes sociales circulan varios videos del momento exacto en el que Valdovinos es atacado a tiros mientras se encontraba en la cabalgata, y la Fiscalía de Michoacán informó que ya se abrió una carpeta de investigación.

Video del asesinato de Eduado Valdovinos ı Foto: Redes Sociales

VIDEO del asesinato de Eduardo Valdovinos

En uno de los videos que circula en redes sociales se puede ver una camioneta Mercedes Benz AMG de color negro al fondo de una multitud de caballos y ginetes de la cabalgara, y mientras uno de los caballos bailaba, se comenzaron a esuchar las detonaciones.

Observando con atención hacia donde se ubica la camioneta se puede ver que, momentos antes de que se escuchen los disparos, un sujeto comienza a acercarse con cautela hacia un costado de la camioneta.

Camioneta de Eduado Valdovinos- ı Foto: Redes Sociales

El hombre, que al parecer viste una sudadera en color negro y pantalón claro, se aproxima rápidamente hacia la ventana de la camioneta en la que viajaba Eduardo Valdovinos, y apunta directamente hacia el interior de esta.

Momentos después se comienzan a escuhar varios disparos, y se puede ver que el sujeto corre de regreso hacia el lugar donde salió para retirarse del lugar, mientras que de otras camionetas se comienzan a bajar más personas y se continúan escuchando detonaciones.

Video del asesinato de Eduado Valdovinos ı Foto: Redes Sociales

El ataque armado provocó que, al momento de percatarse sobre lo que estaba ocurriendo, todas las personas que se encontraban en el lugar comenzaran a retirarse de inmediato.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, se presume que las personas que abrieron fuego en contra de Eduardo Valdovinos viajaban a bordo de motocicletas, pero esta información no ha sido confirmada.

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