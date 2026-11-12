Tiroteo en Washington deja cinco personas heridas; provoca movilización cerca de la Casa Blanca

Varias detonaciones de arma de fuego interrumpieron las actividades en un vecindario de Washington, Estados Unidos. La situación obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad, con calles cerradas, escuelas bajo confinamiento y unidades especiales en la zona.

El incidente ocurrió en Logan Circle, un sector residencial y comercial ubicado aproximadamente a 1.6 kilómetros de la Casa Blanca. La cercanía con uno de los principales centros de poder estadounidense aumentó la atención sobre el despliegue policial, mientras las autoridades pedían a los habitantes mantenerse alejados del lugar.

Los primeros reportes señalaron que cinco personas habían sido baleadas en distintos puntos del vecindario. Además, la policía informó que un presunto responsable permanecía atrincherado cerca del sitio donde comenzaron los disparos, lo que provocó la intervención de equipos tácticos.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, los disparos se registraron durante las primeras horas del jueves en las inmediaciones de la cuadra 1500 de la calle 15. Entre los lugares afectados se encontraba un gimnasio, donde uno de los testigos presenció cómo un hombre cayó al suelo después de recibir un impacto de bala.

La presencia policial cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo en Washington ı Foto: AP

James Spellman, quien se encontraba en el establecimiento poco después de las 08:00 horas, relató que había aproximadamente 50 personas cuando escuchó las detonaciones. Según su testimonio, uno de los asistentes cayó al piso y otro miembro del gimnasio intentó auxiliarlo, pero la víctima habría fallecido en el lugar tras recibir un disparo en el cuello.

El testigo explicó que varios usuarios salieron corriendo para ponerse a salvo y que posteriormente escuchó más disparos en las calles cercanas. Calculó que hubo entre cinco y seis detonaciones fuera del gimnasio.

Mientras tanto, elementos policiales acordonaron diferentes calles y desplegaron equipos SWAT en un edificio de departamentos cercano, donde presuntamente se encontraba el sospechoso. Las autoridades también recomendaron evitar la zona y varias escuelas cercanas activaron protocolos de confinamiento.

A las labores de seguridad se sumaron agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), así como personal del FBI, que colaboraron con las autoridades locales en las investigaciones.

Ryan Dubicki, otro residente del vecindario, contó que inicialmente confundió las detonaciones con trabajos de construcción. Sin embargo, al observar por la ventana encontró numerosas unidades policiales y posteriormente recibió una alerta de la administración de su edificio sobre la posible presencia de un tirador activo.

BREAKING: The suspect believed to be behind this morning’s deadly shooting in Washington, D.C., has shot himself after spending more than an hour talking with police negotiators.



Officials spent more than an hour talking with the suspect while he barricaded himself inside an… pic.twitter.com/pO5VK6nTGi — Fox News (@FoxNews) November 12, 2026

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