¿Quién es Jensen Huang, expresidente de Nvidia investigado relación con una espía china?

El nombre de Jensen Huang, expresidente de la compañía teconológica Nvidia, pasó de ser sinónimo de innovación tecnológica a ocupar los titulares por un escándalo por una relación extramarital que tuvo con Alice Huang, quien es identificada como una presunta espía china.

La polémica comenzó después de que se revelara que el directivo mantenía una relación extramatrimonial con Huang, una empresaria vinculada con Megaspeed International, compañía dedicada a infraestructura tecnológica. Autoridades estadounidenses sospechan que la mujer habría colaborado con los servicios de inteligencia de China.

En medio de las investigaciones y la presión generada por el caso, Jensen Huang presentó su renuncia como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Nvidia este 12 de noviembre. Su salida marca un cambio importante para una empresa que durante más de tres décadas estuvo encabezada por uno de sus fundadores.

Alice Huang y Jensen Huang ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Jensen Huang?

Jensen Huang es un empresario e ingeniero de origen taiwanés de 63 años, reconocido por fundar Nvidia en 1993 junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem. Bajo su dirección, la compañía se convirtió en una de las principales desarrolladoras de procesadores gráficos y tecnologías utilizadas en videojuegos, centros de datos e inteligencia artificial.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió en 1999, cuando Nvidia presentó la unidad de procesamiento gráfico (GPU), tecnología que transformó el desarrollo de gráficos computacionales y posteriormente se convirtió en una herramienta fundamental para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

Antes de emprender su propio negocio, Huang trabajó en las compañías tecnológicas LSI Logic y Advanced Micro Devices (AMD). Su formación académica incluye una licenciatura en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Estatal de Oregón y una maestría en la misma especialidad por la Universidad de Stanford.

A lo largo de su carrera recibió reconocimientos de instituciones como la Asociación de la Industria de Semiconductores y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). También fue incluido por la revista TIME entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Jensen Huang renunció a su cargo en NVIDIA ı Foto: Reuters

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