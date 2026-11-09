¿Quién es Lori Huang, esposa del CEO de Nvidia, Jensen Huang? Edad, hijos y cuantos años tienen juntos

El director ejecutivo de Nvidia, Jesen Huang, se encuentra bajo una investigación luego de que este aceptara que mantenía una relación extramarital sin brindar detalles sobre la otra persona involucrada.

“Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente” admitió Jesen Huang en un escrito dirigido a los miembros de la empresa.

Apuntando que su familia le ha brindado amor y apoyo durante toda su vida, escribió que se merecen su honestidad y lealtad, pero que los decepcioné y dañó la vida que lograron construir juntos, por lo que asumía toda la responsabilidad de sus actos.

Mensaje de Jensen Huang ı Foto: Redes Sociales

“A mi esposa y familia: Los amo. Sé que una disculpa no puede deshacer lo que he hecho. Espero que nuestra familia sane y que, con el tiempo, pueda recuperar su confianza” aseveró.

Se presume que la mujer con quien Jesen Huang le fue infiel a su esposa es Alice Huang, quien ha sido señalada por presuntamente ser una espía china que pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos.

아빠랑 불륜녀 사진 찍어주는 젠슨황 딸 pic.twitter.com/uuH7Ic6qZc — 𝑱.𝑪𝒓𝒆𝒘 (@1114) November 9, 2026

¿Quién es Lori Huang, esposa de Jensen Huang?

Lori Huang ha sido la esposa de Jesen durante más de cuatro décadas, pese a esto, mantiene un perfil privado y ha sido captada junto a su espos durante algunos eventos públicos.

La historia de amor entre Jesen y Lori comenzó a temprana edad, pues estos se conocieron mientras tomaban clases de ingeniería eléctrica durante su primer año en la Universidad Estatal de Oregón.

Desde entonce, Jesen de 17 años de edad, y Lori de 19 años de edad, comenzaron a compartir tiempo juntos mientras realizaban tareas académicas, aunque el ahora director ejecutivo de Nvidia sabía desde un principio que quería conquistarla.

Lori y Jesen Huang ı Foto: Especial

Lori cuenta con una licenciatura en ingeniería eléctrica por la Universidad Estatal de Oregón. Actualmente es la presidenta de la Fundación Jen-Hsun (Jensen) y Lori Huang creada en 2007.

Se estima que Lori posee 69 millones de acciones de Nvidia, además de un patrimonio neto de 9 mil 100 millones de dólares o más, y es reconocida por hacer donaciones millonarias a diversas organizaciones.

Lori y Jesen Huang ı Foto: Especial

Jesen y Lori contrajeron matrimonio luego de cinco años de conocerse, y juntos tienen dos hijos, Madison y Spencer, quienes también trabajan en Nvidia.

Madison se desempeña como directora sénior de marketing de producto, y su esposo es vicepresidente de crecimiento de infraestructura global de IA en Nvidia, mientras que Spencer es director de gestión de producto en robótica.

Lori y Jesen Huang ı Foto: Especial

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